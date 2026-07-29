Vasco x Independiente Medellín: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quarta, 29, pela volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Saiba probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo
O Vasco da Gama recebe o Independiente Medellín nesta quarta-feira, 29, às 19h (horário de Brasília), em São Januário, pela partida de volta dos playoffs das oitavas da Copa Sul-Americana. Como a partida de ida terminou empatada por 2 a 2 na Colômbia, quem vencer no Rio avança diretamente. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.
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Sob o comando do português Pedro Emanuel, o Vasco ainda procura a primeira vitória com o novo treinador, depois de uma derrota e dois empates. Na última rodada do Brasileirão, a equipe carioca empatou em casa em 1 a 1 com o Mirassol e permaneceu no Z-4 da competição.
Já o Independiente Medellín desembarca no Rio com sinais de reação. A equipe colombiana venceu o Deportivo Pasto por 3 a 2 na abertura do Clausura nacional, garantindo o primeiro triunfo do técnico Luis Perea.
Como assistir ao jogo entre Vasco e Independiente Medellín hoje?
Vasco e Independiente Medellín vão se enfrentar nesta quarta, 29, às 19h (horário de Brasília), pela partida de volta dos playoffs das oitavas da Copa Sul-Americana, em São Januário no Rio. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.
Prováveis escalações:
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Thiago Mendes e Ramon Rique; Adson, Nuno Moreira e Andrés Gómez; Brenner. Técnico: Pedro Emanuel.
Independiente Medellín: Eder Chaux; Esneyder Mena, Mantilla, Varela e Jhan Mena; Didier Moreno, Loboa e Martegani; Juan Córdoba e Montaño; Yony González. Técnico: Luis Amaranto Perea.
Arbitragem
- Árbitro: Maximiliano Ramírez (Argentina);
- Assistentes: Pablo González (Argentina) e Pablo Acevedo (Argentina);
- VAR: Héctor Paletta (Argentina).