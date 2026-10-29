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Vasco x Flamengo no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

Clássico dos Milhões será realizado no Estádio Nilton Santos e é válido pela 33ª rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 12h30
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - OCTOBER 23: A general view prior to the Copa CONMEBOL Libertadores 2024 Semi-final first leg match between Botafogo and Peñarol at Estadio Olímpico Nilton Santos on October 23, 2024 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images)
Estádio Nilton Santos, no Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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Vasco e Flamengo realizam o Clássico dos Milhões nesta quinta-feira, 29, às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino ocupa a 13ª colocação, com 38 pontos, e busca ampliar a distância de quatro pontos para a zona de rebaixamento. o Rubro-Negro aparece na liderança, com 70 pontos, e tem a oportunidade de abrir três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, vice-líder com 69, após o empate do rival com o Santos na última quarta-feira.

A intenção inicial do Vasco era realizar a partida em São Januário, mas o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) não autorizou o confronto no estádio devido a questões de segurança. O Maracanã, apontado pela Polícia Militar como a opção mais adequada, acabou descartado pela direção cruz-maltina em meio aos recentes conflitos com Flamengo e Fluminense. O Vasco acusa os administradores do estádio de descumprirem um acordo firmado em 2024, após terem negado pedidos para a realização de partidas do clube no local.

Comandado por Pedro Emanuel, o Vasco chega embalado pela vitória por 3 a 2 sobre o Corinthians, em São Januário, resultado que trouxe alívio à equipe na luta contra o rebaixamento. Apesar da recuperação recente, o clube carioca ainda precisa somar pontos para garantir sua permanência na elite do futebol brasileiro. Para o clássico, o treinador terá de administrar o desgaste físico do elenco, que vai disputar a primeira semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras no domingo. O atacante Andrés Gómez, com dores no esquerdo, é dúvida, enquanto Marino Hinestroza, destaque na última rodada, pode ganhar uma oportunidade entre os titulares.

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Do outro lado, o Flamengo chega embalado pela vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, no Maracanã, decidida com um gol de Carrascal nos acréscimos do segundo tempo. Sob o comando de Leonardo Jardim, o Rubro-Negro tenta aproveitar o tropeço do Palmeiras para abrir vantagem na disputa pelo título brasileiro. A equipe, entretanto, terá uma ausência importante: Carrascal recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Galo e está suspenso. Com isso, Gonzalo Plata deve permanecer entre os titulares, enquanto Arrascaeta e Pedro seguem como principais referências ofensivas.

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Onde assistir?

A partida entre Vasco e Flamengo terá transmissão ao vivo e exclusiva do Amazon Prime Video. A bola rola às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

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Prováveis escalações:

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia (Gabriel Pereira), Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Marino Hinestroza (Andrés Gómez), Colidio e Brenner (Bruno Duarte). Técnico: Pedro Emanuel.

Flamengo: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Equipe de arbitragem:

  • Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);
  • Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ);
  • Quarto árbitro: Roger Goulart (RS);
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ);
  • Assistentes de VAR: Diogo Carvalho Silva (RJ) e Grazianni Maciel Rocha (RJ).
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