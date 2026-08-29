Vasco x Cruzeiro no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Vasco e Cruzeiro se enfrentam neste sábado pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino, na vice-lanterna e há oito jogos sem vencer na Série A, busca desesperadamente uma reação. A Raposa, por sua vez, vive grande fase com quatro vitórias consecutivas e mira o G-4. Ambos chegam com desfalques importantes na defesa.

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Vasco e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, 29, às 21h20 (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente equipes em momentos opostos na competição: o Cruz-Maltino ocupa a 19ª posição, com 22 pontos, enquanto a Raposa está no quinto lugar, com 39, a dois pontos do G-4.

O Vasco chega ao compromisso depois de vencer o Vitória por 1 a 0 na quarta-feira, em São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Mesmo atuando com um jogador a menos desde os 18 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Cauan Barros, o time carioca conseguiu o triunfo com um gol de Andrés Gómez na etapa final.

O cenário no Campeonato Brasileiro, porém, é bem mais delicado. Na última rodada, o Vasco foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 1, resultado que manteve a equipe na vice-lanterna. O Cruz-Maltino está há oito rodadas sem vencer na Série A e precisa de uma reação para diminuir a distância para os primeiros times fora da zona de rebaixamento.

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O Cruzeiro atravessa situação diferente. A equipe de Artur Jorge soma quatro vitórias consecutivas no Brasileirão e entrou definitivamente na disputa por uma vaga entre os quatro primeiros colocados. Na rodada passada, derrotou o Flamengo por 2 a 1, resultado que manteve a ascensão iniciada depois de um começo irregular de campeonato.

Na terça-feira, a Raposa empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG no clássico válido pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Keny Arroyo abriu o placar com um chute de fora da área, e Renan Lodi empatou para o Galo. A definição da vaga ficou para o confronto de volta, marcado para a próxima semana, o que pode levar Artur Jorge a administrar a condição física de alguns titulares em São Januário.

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Os dois clubes também chegam com problemas na defesa. No Vasco, Robert Renan está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e deve dar lugar a Lucas Freitas ao lado de Carlos Cuesta. Cuiabano foi preservado do duelo com o Vitória por causa de um edema na coxa esquerda e é esperado para o confronto deste sábado, embora Lucas Piton seja alternativa. Mateus Cocão segue fora por lesão no joelho.

O Cruzeiro não terá Fabrício Bruno, suspenso, enquanto Jonathan Jesus virou dúvida depois de sofrer uma luxação no ombro no clássico com o Atlético-MG. João Marcelo e Lucas Villalba aparecem, assim, como a dupla de zaga mais provável. O goleiro Cássio continua afastado por lesão, e Otávio deve permanecer entre os titulares. Bruno Rodrigues, Gabriel Pec e Luis Sinisterra também estão entre as baixas do elenco mineiro.

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Onde assistir à partida entre Vasco e Cruzeiro?

Vasco e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, 29, às 21h20 (horário de Brasília), em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Record, do Premiere e da CazéTV.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Cuiabano (Lucas Piton); Santiago Sosa, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Andrés Gómez, Claudio Spinelli e Facundo Colidio. Técnico: Pedro Emanuel.

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Cruzeiro: Otávio; Fagner, João Marcelo, Lucas Villalba e Gabriel Rojas; Gerson e Matheus Henrique; João Costa, Matheus Pereira e Kaique Kenji; Lucho Rodríguez. Técnico: Artur Jorge.

Arbitragem

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA);

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Acácio Menezes Leão (PA);

Quarto árbitro: Murilo Tarrega Victor (SP);

VAR: Heber Roberto Lopes (SC);

AVAR: Flávio Gomes Barroca (RN);

AVAR 2: Adeli Mara Monteiro (SP).