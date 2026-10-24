Vasco x Corinthians no Brasileirão: onde assistir, horário e escalações

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Vasco e Corinthians se enfrentam em um duelo crucial contra o rebaixamento pelo Brasileirão. O Cruz-Maltino busca reabilitação após eliminação na Sul-Americana, enquanto o Timão, com novo técnico, tenta quebrar uma série de 9 jogos sem vencer. Ambas as equipes estão sob forte pressão e com desfalques importantes.

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O Vasco recebe o Corinthians neste sábado, 24 de outubro, às 18h30 (de Brasília), no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O confronto coloca frente a frente duas equipes pressionadas pelos resultados recentes e que disputam pontos importantes na luta contra o rebaixamento. O Cruz-Maltino ocupa a 15ª colocação, com 35 pontos, enquanto o Timão aparece logo atrás, em 16º lugar, com 33, apenas um acima do Internacional, primeiro integrante da zona de rebaixamento.

O Vasco chega ao compromisso tentando se recuperar da eliminação na semifinal da Copa Sul-Americana. Na última terça-feira, 20, a equipe comandada por Pedro Emanuel perdeu por 3 a 1 para o Boca Juniors, na Argentina, encerrando sua participação na competição continental. No Campeonato Brasileiro, o clube carioca também atravessa um momento de instabilidade. Na rodada anterior, foi derrotado pelo São Paulo por 1 a 0, fora de casa, e soma apenas três vitórias nas primeiras 12 partidas do segundo turno.

A sequência negativa aumentou a pressão sobre o elenco vascaíno, que tenta evitar uma aproximação ainda maior da zona de rebaixamento. Apesar de ter demonstrado capacidade de competir em confrontos importantes, o Cruz-Maltino encontra dificuldades para transformar o volume ofensivo em resultados positivos. A equipe aposta no apoio da torcida em São Januário para reencontrar o caminho das vitórias, embora o desempenho como mandante também preocupe. Em 15 partidas disputadas em seu estádio, o Vasco conquistou 19 pontos, uma das campanhas mais modestas entre os clubes da Série A.

Para o confronto deste sábado, Pedro Emanuel terá problemas na montagem da equipe. O zagueiro Carlos Cuesta segue em recuperação de lesão, enquanto o volante Mateus Carvalho permanece afastado por um problema no ligamento cruzado. O atacante Andrés Gómez, expulso recentemente, também está suspenso. Diante das ausências, o treinador deverá manter Robert Renan e Alan Saldivia na defesa, com Santiago Sosa e Thiago Mendes responsáveis pela sustentação do meio-campo. No setor ofensivo, Alan Lescano, Adson e Bruno Duarte aparecem como alternativas para aumentar a criatividade e a capacidade de finalização.

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Do outro lado, o Corinthians desembarca no Rio de Janeiro em situação ainda mais delicada. A equipe paulista não vence há nove partidas no Campeonato Brasileiro e possui a pior campanha do segundo turno, com apenas seis pontos conquistados em 12 jogos. A sequência de resultados negativos levou o clube à 16ª colocação, aumentando a pressão sobre jogadores e dirigentes. Além das dificuldades dentro de campo, o Timão enfrenta problemas financeiros e cobranças da torcida, que exige uma reação imediata na reta final da temporada.

A principal novidade do Corinthians será a estreia de Clarence Seedorf no comando técnico. O holandês, que assumiu a equipe em meio à crise de resultados, terá a missão de reorganizar o sistema defensivo e recuperar a confiança dos jogadores. O treinador, entretanto, enfrenta dificuldades para definir a escalação. Memphis Depay está fora por causa de um edema muscular na coxa direita, enquanto o zagueiro Gabriel Paulista sofreu uma lesão no adutor. Raniele e Zakaria Labyad também seguem afastados, e Vitinho, André Carrillo e Alex Santana ainda dependem de avaliação física.

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Sem Memphis, o Corinthians deverá apostar em Yuri Alberto como principal referência ofensiva, com Rodrigo Garro responsável pela criação das jogadas. Breno Bidon e André aparecem como opções para dar equilíbrio ao meio-campo, enquanto Jesse Lingard e Kaio César disputam protagonismo no setor de ataque.

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Onde assistir à partida entre Vasco e Corinthians:

A partida entre Vasco e Corinthians neste sábado, 24, às 18h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pela Record, na televisão aberta, pela CazéTV, gratuitamente no YouTube, e pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.

Prováveis escalações:

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Thiago Mendes, Santiago Sosa e Alan Lescano; Adson, Bruno Duarte e Nuno Moreira. Técnico: Pedro Emanuel.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Breno Bidon e André; Kaio César, Rodrigo Garro e Jesse Lingard; Yuri Alberto. Técnico: Clarence Seedorf.

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Equipe de arbitragem:

Árbitro principal: Wilton Pereira Sampaio (GO);

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO);

Quarto árbitro: Pedro Alves de Oliveira (DF);

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);

AVAR 1: Frederico Soares Vilarinho (MG);

AVAR 2: Thayslane de Melo Costa (SE).