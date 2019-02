Vasco volta ao passado – e Eurico Miranda retoma o poder

“A partir do momento que eu assumir, o Vasco voltará a ser respeitado”, avisou Eurico

Um dos dirigentes mais controversos da história do futebol brasileiro – e uma figura emblemática dos velhos vícios da cartolagem -, Eurico Miranda, 70 anos, voltará à presidência do Vasco da Gama, clube que tem uma das cinco maiores torcidas do país. Depois de um pleito conturbado, cujo resultado final só foi conhecido no meio da madrugada desta quarta-feira, o dirigente viu sua chapa vencer a eleição do clube, que acontece de forma indireta (os votantes escolhem os componentes do Conselho Deliberativo, que apontam o presidente). O grupo de Eurico recebeu 2.733 votos. Com essa votação expressiva, Eurico superou com folga o segundo colocado, Júlio Brant, que recebeu 1.570 votos e contou com o apoio do ex-jogador Edmundo, ídolo histórico do clube. Em terceiro lugar ficou Roberto Monteiro, com 1.155 votos.

Eurico voltará ao poder depois de seis anos. Em 2008, ele deu lugar ao atual presidente, Roberto Dinamite, que está a menos de um mês de deixar o cargo. Cartolão à moda antiga, Eurico comandará o Vasco até dezembro de 2017. Ele já esteve à frente do clube por sete anos, entre 2001 e 2008. Com a disputa acirrada entre as chapas, e eleição iniciada na terça, no ginásio do clube, teve participação recorde dos sócios votantes. Um total de 5.592 compareceram ao Vasco para votar, superando os 5.553 votos contabilizados no pleito de 1985 (uma eleição vencida por Antônio Soares Calçada, superando o próprio Eurico Miranda). Naquela ocasião, o vencedor recebeu apenas 369 votos a mais que o perdedor (2.961 a 2.592).

A disputa desta terça ainda registrou 60 abstenções e 60 votos que foram impugnados por terem vindo de sócios que estavam em situação irregular para participar do processo. Como a eleição é indireta, Eurico só poderá assumir o cargo de forma oficial a partir de 1º de dezembro, depois que os membros da chapa vencedora se reunirem na posse no Conselho Deliberativo e confirmarem a indicação do cartola ao cargo máximo do clube. “A partir do momento que eu assumir, o Vasco voltará a ser respeitado”, avisou Eurico, que sempre se notabilizou por recorrer a métodos questionáveis para tentar defender o clube. “O Vasco está vivo de novo e isso é o mais importante.”

Antes de Eurico triunfar na eleição, o processo de votação foi marcado por alguns tumultos – o primeiro deles aconteceu na chegada do candidato Julio Brant, hostilizado por partidários de Eurico. O próprio cartola se envolveu em alguns bate-bocas, como já é de costume na política do Vasco. Roberto Dinamite votou rapidamente e evitou ficar conversando com os candidatos. Com o clube na Série B do Campeonato Brasileiro e amargando dois rebaixamentos durante o seu período de seis anos à frente do clube, o ídolo histórico deixará a presidência com o prestígio abalado também por causa da séria crise financeira enfrentada pelo Vasco, outro ponto negativo deste fim da sua gestão.

1. Jogos no mesmo dia zoom_out_map 1 /6 (VEJA.com/Folhapress)

É comum que jogadores profissionais reclamem de disputar três jogos em uma semana. No entanto, o calendário brasileiro já foi bem mais “exigente”. Em 1994, a desorganização era tamanha que o São Paulo foi obrigado a jogar duas partidas importantes no mesmo dia. Em 16 de novembro daquele ano, o time paulista venceu o Sporting Cristal, do Peru, por 3 a 1, em jogo válido pela Copa Conmebol e, logo na sequência, venceu o Grêmio pelo mesmo placar, pelo Brasileirão. Na primeira partida, o São Paulo utilizou o “expressinho”, uma equipe que se sagraria campeã da competição continental, formada por jovens jogadores como Rogério Ceni e Denílson e dirigida por Muricy Ramalho. No segundo jogo da noite, o técnico Telê Santana escalou sua equipe principal e superou o Grêmio de Luiz Felipe Scolari. O meia Juninho Paulista marcou um gol contra os peruanos e foi o único jogador a participar das duas partidas da maratona no Morumbi.



Naquele mesmo ano, o clube gaúcho conseguiu superar a marca do São Paulo e entrou para o livro dos recordes ao disputar três partidas em um mesmo dia. Em 11 de dezembro de 1994, o Estádio Olímpico recebeu partidas do Grêmio válidas pelo Campeonato Gaúcho às 14h, 16h, e 18h. Primeiro, o time empatou com o Aimoré por 0 a 0. Na sequência, vitórias por 4 a 3 sobre o Santa Cruz e 1 a 0 sobre o Pelotas. Curiosamente, o treinador gremista de vinte anos atrás era o mesmo Luiz Felipe Scolari que retornou ao clube em agosto. Para esta ocasião histórica, Felipão relacionou 42 jogadores, entre titulares, reservas e juvenis, mas nenhum deles atuou em mais de uma partida. O próprio Scolari só dirigiu o time no último jogo. As partidas, no entanto, não tiveram relevância alguma: no campeonato conhecido como “Gauchão Interminável”, que durou de março a dezembro, o Grêmio terminou na sexta posição.

2. Viradas de mesa zoom_out_map 2 /6 (Gabriel de Paiva/Agência O Globo)

O rebaixamento da Portuguesa e consequente manutenção do Fluminense na elite após o Brasileirão de 2012 foi visto por muitos como o mais recente episódio de “virada de mesa”, ainda que a decisão tenha sido ancorada no código de justiça desportiva. Em um passado não muito distante, no entanto, o “tapetão” registrou decisões bem menos justificáveis, e também com o Fluminense como principal protagonista. Em 1996, o time carioca terminou o Brasileirão em penúltimo, mas se livrou da degola devido a denúncias de corrupção em jogos de outra competição, a Copa do Brasil. Depois da manobra que também beneficiou o Bragantino, o presidente do Fluminense na época, Álvaro Barcelos, estourou champanhe para comemorar a permanência, em uma das cenas mais emblemáticas da falta de seriedade do futebol nacional. Nos anos seguintes, no entanto, o Fluminense acumulou dois rebaixamentos seguidos. Em 1999, ano em que o clube carioca conquistou a Série C, um escândalo envolvendo a falsificação dos documentos do são-paulino Sandro Hiroshi provocou novas reviravoltas no Brasileirão. Para agradar a todos, a CBF criou a Copa João Havelange, torneio com 116 clubes divididos em quatro módulos. Mais uma vez, o Fluminense se deu bem: pulou para a primeira divisão sem disputar a segunda, assim como o Bahia e o América-MG. No passado, o tribunal tomou atitudes semelhantes que beneficiaram equipes como Grêmio, Atlético-MG e Vasco da Gama em alguns dos incontáveis casos em que a justiça foi distorcida no futebol brasileiro.

3. Tribunal volúvel zoom_out_map 3 /6 (VEJA.com/VEJA)

Nos últimos anos, as punições impostas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva aos atletas vêm sendo motivo de enorme controvérsia. Até pouco tempo atrás, a principal crítica ao STJD dizia respeito ao crescimento repentino do número de punições na reta final do Brasileirão. Atualmente, o chamado “efeito suspensivo” passou a ser o alvo das discussões. É comum que um atleta receba uma punição rigorosa e, semanas depois, tenha sua pena reduzida drasticamente. Nesta edição, o caso mais comentado foi o do volante Petros, do Corinthians, que teve sua pena por agredir um árbitro reduzida de seis meses para apenas três jogos. Além de “mudar de ideia” com frequência, o STJD costuma ser bem mais atento a lances que ocorrem em partidas importantes, geralmente televisionadas em TV aberta. No passado, porém, as aberrações em relação ao efeito suspensivo eram bem maiores. O ex-atacante Edmundo, por exemplo, chegou a disputar duas finais de Brasileirão – em 1994, pelo Palmeiras, e em 1997, pelo Vasco – mesmo estando suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Nessas e em diversas outras ocasiões, o poder e o apelo popular de alguns clubes foram determinantes para que atletas escapassem dos castigos impunemente.

4. Critérios de desempate zoom_out_map 4 /6 (Juca Varella/Folhapress)

Atualmente, o primeiro critério de desempate no Brasileirão é o número de vitórias, mas o passado registra regulamentos bem mais controversos. Durante o Torneio Início - tradicional competição das primeiras décadas do século XX que durava apenas um dia e era disputado por várias equipes -, o primeiro critério de desempate era inusitado: o número de escanteios. Já no Brasileirão de 1974, em caso de empate, venceria a equipe com maior renda no campeonato. Mais recentemente, no Torneio Rio-São Paulo de 2002, o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo, nas semifinais, por ter recebido mais cartões amarelos que o rival após empates em 1 a 1 e 2 a 2.

5. Parada da Copa zoom_out_map 5 /6 (J. B. Scalco/VEJA)

Se perder os principais jogadores durante uma data Fifa já é motivo de desespero entre os clubes brasileiros, imagine perdê-los durante toda uma Copa do Mundo. Pois isso era algo bastante comum até a Copa de 1994, justamente em um período em que a seleção brasileira era quase toda formada por jogadores de clubes nacionais. Entre as décadas de 1960 e 1990, diversas partidas de campeonatos estaduais e até do Brasileirão foram disputadas com o Mundial em andamento.

6. Mandos de jogos zoom_out_map 6/6 (Alexandre Schneider/Getty Images)

Este é um dos fatores de desequilíbrio mais recentes do futebol brasileiro. Na ânsia de tentar justificar a construção de estádios de Copa do Mundo em capitais sem representantes na primeira divisão - como Cuiabá, Manaus e Brasília -, a CBF apoiou a mudança de uma série de mandos de jogos do Brasileirão deste ano. Com isso, equipes mais populares como Flamengo, Corinthians ou São Paulo tiveram o privilégio de jogar com maior apoio da torcida mesmo em partidas em que, teoricamente, eram visitantes.

(Com Estadão Conteúdo)