Vasco tenta esquecer Corinthians e focar no Grêmio pelo Brasileiro

O Vasco vai fazer o seu jogo mais importante do ano na próxima quarta-feira, quando visita o Corinthians pelas quartas de final da Copa Libertadores. Porém, antes disso, no domingo, o Cruzmaltino recebe o Grêmio em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30 (de Brasília), pela estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro. Portanto, o grande desafio para o alvinegro passa a ser impedir que o pensamento voltado para o torneio continental não atrapalhe o desempenho diante dos gremistas.

‘Sabemos que a Copa Libertadores é muito importante e uma prioridade no clube. Mas quem entrar em campo para enfrentar o Grêmio com certeza vai se doar ao máximo em campo. O Campeonato Brasileiro também é um desejo dos jogadores do Vasco e queremos começar a competição com o pé direito. Vamos pensar e focar neste jogo’, declarou o meia Carlos Alberto.

O técnico Cristóvão Borges já deu o primeiro passo para evitar que o jogo contra o Corinthians atrapalhe o desempenho de quem vai enfrentar o Grêmio. Ele vai preservar boa parte dos titulares. O treinador considera que o fato de se disputar a Copa Libertadores não pode fazer o Vasco deixar de lado o Brasileirão, pois a competição costuma cobrar de seus participantes vitórias dentro de casa.

‘O Campeonato Brasileiro costuma punir as equipes que não conquistam a vitória dentro de casa e vamos precisar passar por cima de todas as adversidades para conquistarmos o triunfo. Sabemos que tem a Copa Libertadores neste caminho, mas o momento exige que a gente olhe um pouco para o Campeonato Brasileiro’, afirmou Cristóvão Borges.

Na manhã desta sexta-feira os jogadores se reapresentaram no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan), na Zona Norte do Rio Janeiro. Carlos Alberto sentiu dores na panturrilha direita e ficou no departamento médico, mas não será problema para domingo. Inclusive ele deverá ganhar uma oportunidade de começar jogando pela primeira vez desde que foi reintegrado.

Cristóvão também faz mistério e sequer esboçou o time titular. Certo é que o zagueiro Fabrício e o meia Felipe cumprem suspensão em relação à edição do ano passado e ficam de fora. O meia Juninho Pernambucano deverá ser preservado também por já ser veterano e ter participado de muitos confrontos desgastantes na temporada. Com dores musculares na coxa direita, o zagueiro Rodolfo é mais uma que não deverá ser relacionado para esta estreia. Neste sábado pela manhã os jogadores participam de um recreativo e depois começa o período de concentração.

Fora de campo a diretoria do Vasco não se posicionou sobre informações vindas do Rio Grande do Sul dando conta de que o Grêmio teria interesse na contratação do meia Diego Souza e que estaria até mesmo em negociações. O apoiador é considerado importante na Colina e uma transação só aconteceria se fosse financeiramente muito favorável aos vascaínos. A ideia é não perder peças para a disputa do Brasileirão e, além disso, se reforçar na medida do possível.

O Vasco também está atendo a uma possível investida do Palmeiras na contratação do volante Fellipe Bastos e do atacante Eder Luis, que têm os direitos federativos ligados ao Benfica, de Portugal, e estão emprestados ao Cruz-maltino. O técnico do Verdão, Luiz Felipe Scolari, teria pedido aos dirigentes do Verdão que investissem na contratação do jogador. Nos últimos meses os vascaínos têm trabalhado no sentido de garantir a permanência de ambos em São Januário em definitivo, mas está esbarrando em problemas financeiros.

Fora isso, o Vasco também trabalha no sentido de manter o zagueiro Dedé, que deverá receber algumas propostas concretas com a abertura da janela de transferências para o exterior. A Juventus, da Itália, seria um dos clubes que têm interesse na contratação do atleta, que vem sendo convocado constantemente para a Seleção Brasileira.