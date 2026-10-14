Vasco se torna quarto time brasileiro a vencer Boca Juniors em mata-mata na Bombonera; confira lista
Cruzmaltino derrotou o adversário argentino por 1 a 0 no estádio em Buenos Aires
O Vasco saiu na frente na semifinal da Copa Sul-Americana com uma vitória por 1 a 0 sobre o Boca Juniors nesta terça, 13, em plena La Bombonera. O palco conhecido pela pressão da torcida argentina se rendeu ao gol de Adson aos 25 minutos do primeiro tempo que garantiu o triunfo cruzmaltino e um resultado raro para times brasileiros no estádio.
O Gigante da Colina se juntou grupo seleto com apenas outros três times que derrotaram o Boca Juniors em jogos de mata-mata no estádio: Santos, em 1963, Paysandu, em 2001, e Internacional, em 2008 e 2020*.
Outros quatro clubes brasileiros ganharam dos Xeneizes na fase de grupos de torneios continentais: Palmeiras, Fluminense, São Paulo e Cruzeiro.
Confira o retrospecto de vitórias de times brasileiros em jogos oficiais contra o Boca Juniors na Bombonera:
- Santos 2 x 1 – Final da Libertadores 1963
- Cruzeiro 2 x 1 – Fase de Grupos da Libertadores 1994
- São Paulo 3 x 2 – Supercopa da Libertadores 1995
- Paysandu 1 x 0 – Oitavas da Libertadores 2001
- Internacional 2 x 1 – Quartas da Sul-Americana 2008
- Fluminense 2 x 1 – Fase de Grupos da Libertadores 2012
- Palmeiras 2 x 0 – Fase de Grupos da Libertadores 2018
- Internacional 1 x 0 – Oitavas da Libertadores 2020*
- Vasco 1 x 0 – Semifinais da Sul-Americana 2026
*O Internacional venceu o Boca Juniors por 1 a 0 no tempo regulamentar, mas foi eliminado nos pênaltis.