Vasco bate Flamengo e torna-se o clube com mais sócios-torcedores do país

Enquanto o maior rival vive talvez o seu melhor momento na história dentro de campo, o Vasco da Gama tem que se contentar com outro tipo de conquista. A equipe cruzmaltina não levantou nenhuma taça, mas alcançou uma marca que pode dar um impulso financeiro: o clube ultrapassou o Flamengo e se tornou o time brasileiro com maior número de sócios-torcedores.

O rubro-negro carioca ocupava a primeira colocação, com 139 718 sócios até o fechamento desta matéria, de acordo com os dados do site Nação Rubro-Negra, responsável pela gerência de sócios flamenguistas. O Vasco registrou em sua plataforma, o Sócio Gigante, mais de 140 000 nesta terça-feira 3.

É NOSSO! RESPEITEM O CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA E A SUA TORCIDA! VAMOS POR MAIS!#AssociaVasco200K pic.twitter.com/91GdkOCpzj — Vasco (@VascodaGama) December 3, 2019

A troca de posições aconteceu devido a promoção lançada pelo Vasco para captar novos associados. A Black Friday do clube colocou os preços com 50% de desconto em todos os planos até o dia 8 de dezembro. O Plano Caldeirão passou de 24,98 reais para 12,49 reais por mês, enquanto o Plano Caldeirão Mais saiu de 69,98 reais para 34,99 reais por mês. Os valores reduzidos terão validade de seis meses a partir da assinatura.

Até oito dias atrás, o Vasco era o oitavo clube com mais sócios-torcedores, com pouco mais de 31 000 inscritos ativos. Com ajuda da mobilização da torcida organizada e da propaganda de jogadores do elenco e artistas vascaínos, a marca foi quase quintuplicada.

Apesar do ingresso extra de quase 2 milhões de reais nas contas do clube, o presidente Alexandre Campello prega cautela. “A gente ainda precisa entender qual vai ser o valor, o ticket médio. Precisamos entender, ver o perfil desses novos sócios. Temos que ir com calma, ver a fidelização desses sócios, quantos permanecerão de fato”, disse em entrevista ao Globo Esporte.