Vanderlei Luxemburgo, técnico do Vasco, está com câncer de pele

O técnico Vanderlei Luxemburgo descobriu nesta sexta-feira, 22, que está com câncer de pele. O treinador do Vasco realizou uma biópsia que apontou um tumor maligno localizado na ponta do nariz.

O profissional de 67 anos precisará realizar um procedimento cirúrgico no local para raspar o tumor. Além disso, terá que retirar a parte que está por dentro do nariz.

Aparentemente, o procedimento não preocupa, porque a operação não é complicada. O técnico ainda não decidiu se fará a remoção agora ou se vai esperar até o final do Campeonato Brasileiro.