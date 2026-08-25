Valencia x Real Betis: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 25, no Mestalla, em duelo atrasado da 1ª rodada do campeonato. Saiba como assistir
Valencia e Real Betis se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 16h (horário de Brasília), no estádio Mestalla, em Valência, pelo jogo atrasado da primeira rodada da La Liga 2026/27. Os anfitriões buscam a primeira vitória no Campeonato Espanhol, enquanto a equipe comandada por Manuel Pellegrini tenta confirmar o bom início de temporada.
O Valencia iniciou o campeonato no último sábado com um empate por 0 a 0 diante do Celta de Vigo, também no Mestalla. A equipe de Carlos Corberán teve dificuldades para transformar a posse de bola em oportunidades claras e terminou a partida sem marcar. Antes da estreia na La Liga, o clube venceu o Hércules por 2 a 0, mas havia sido derrotado pelo Teruel por 1 a 0 e pelo Newcastle por 2 a 1, além de empatar por 1 a 1 com o Stoke City.
O Real Betis, por outro lado, começou a La Liga com vitória. Na última sexta-feira, a equipe de Manuel Pellegrini derrotou a Real Sociedad por 1 a 0, no Benito Villamarín, com gol de Rodrigo Riquelme. Os andaluzes finalizaram 14 vezes na partida e chegam ao Mestalla com três pontos e sem terem sofrido gols no campeonato.
Antes da estreia oficial, o Betis havia perdido por 1 a 0 para a Inter de Milão, depois de empatar por 2 a 2 com o Bournemouth e vencer o Arsenal por 3 a 1. O time apresentou uma preparação positiva de maneira geral e manteve boa parte da base do trabalho de Pellegrini.
Um dos nomes de maior atenção no confronto será o brasileiro Antony. O atacante deve formar a linha ofensiva ao lado de Pablo Fornals e Rodrigo Riquelme, atrás de Cucho Hernández. Pelo Valencia, Arnaut Danjuma deve novamente ser a principal referência ofensiva após começar como titular diante do Celta.
Onde assistir à partida entre Valencia e Real Betis?
Valencia e Real Betis se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 16h (horário de Brasília), no Mestalla, pela primeira rodada atrasada da La Liga. A partida terá transmissão pela CazéTV, no YouTube.
Prováveis escalações
Valencia: Stole Dimitrievski; César Tárrega, Mouctar Diakhaby e Justin de Haas; José Gayà e Jesús Vázquez; Guido Rodríguez, Pepelu, Filip Ugrinic e Javi Guerra; Arnaut Danjuma. Técnico: Carlos Corberán.
Real Betis: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan e Fran García; Facundo Bernal e Marc Roca; Antony, Pablo Fornals e Rodrigo Riquelme; Cucho Hernández. Técnico: Manuel Pellegrini.
Arbitragem
- Árbitro: Jon Ander González;
- Assistentes: Ignacio Alonso e Judit Romano;
- Quarto árbitro: Rubén Ruipérez;
- VAR: Juan Luis Pulido;
- AVAR: Valentín Pizarro.