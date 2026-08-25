Valencia x Real Betis: onde assistir, horário e escalações

Ler Resumo





Valencia e Real Betis se enfrentam nesta terça, às 16h, pela primeira rodada atrasada da La Liga. O Valencia busca a primeira vitória no Campeonato Espanhol após empatar na estreia. Já o Real Betis, com Antony em destaque, vem de vitória e quer manter o bom início de temporada. A partida terá transmissão pela CazéTV.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Valencia e Real Betis se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 16h (horário de Brasília), no estádio Mestalla, em Valência, pelo jogo atrasado da primeira rodada da La Liga 2026/27. Os anfitriões buscam a primeira vitória no Campeonato Espanhol, enquanto a equipe comandada por Manuel Pellegrini tenta confirmar o bom início de temporada.

O Valencia iniciou o campeonato no último sábado com um empate por 0 a 0 diante do Celta de Vigo, também no Mestalla. A equipe de Carlos Corberán teve dificuldades para transformar a posse de bola em oportunidades claras e terminou a partida sem marcar. Antes da estreia na La Liga, o clube venceu o Hércules por 2 a 0, mas havia sido derrotado pelo Teruel por 1 a 0 e pelo Newcastle por 2 a 1, além de empatar por 1 a 1 com o Stoke City.

O Real Betis, por outro lado, começou a La Liga com vitória. Na última sexta-feira, a equipe de Manuel Pellegrini derrotou a Real Sociedad por 1 a 0, no Benito Villamarín, com gol de Rodrigo Riquelme. Os andaluzes finalizaram 14 vezes na partida e chegam ao Mestalla com três pontos e sem terem sofrido gols no campeonato.

Continua após a publicidade

Antes da estreia oficial, o Betis havia perdido por 1 a 0 para a Inter de Milão, depois de empatar por 2 a 2 com o Bournemouth e vencer o Arsenal por 3 a 1. O time apresentou uma preparação positiva de maneira geral e manteve boa parte da base do trabalho de Pellegrini.

Um dos nomes de maior atenção no confronto será o brasileiro Antony. O atacante deve formar a linha ofensiva ao lado de Pablo Fornals e Rodrigo Riquelme, atrás de Cucho Hernández. Pelo Valencia, Arnaut Danjuma deve novamente ser a principal referência ofensiva após começar como titular diante do Celta.

Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Onde assistir à partida entre Valencia e Real Betis?

Valencia e Real Betis se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 16h (horário de Brasília), no Mestalla, pela primeira rodada atrasada da La Liga. A partida terá transmissão pela CazéTV, no YouTube.

Continua após a publicidade

Prováveis escalações

Valencia: Stole Dimitrievski; César Tárrega, Mouctar Diakhaby e Justin de Haas; José Gayà e Jesús Vázquez; Guido Rodríguez, Pepelu, Filip Ugrinic e Javi Guerra; Arnaut Danjuma. Técnico: Carlos Corberán.

Real Betis: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan e Fran García; Facundo Bernal e Marc Roca; Antony, Pablo Fornals e Rodrigo Riquelme; Cucho Hernández. Técnico: Manuel Pellegrini.

Arbitragem

Árbitro: Jon Ander González;

Jon Ander González; Assistentes: Ignacio Alonso e Judit Romano;

Ignacio Alonso e Judit Romano; Quarto árbitro: Rubén Ruipérez;

Rubén Ruipérez; VAR: Juan Luis Pulido;

Juan Luis Pulido; AVAR: Valentín Pizarro.