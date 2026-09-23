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Esporte

Vai parar? Cristiano Ronaldo revela o que pensa sobre aposentadoria

Craque português segue na ativa aos 42 anos, e persegue marca pessoal histórica

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 15h47 | Atualizado em 23 set 2026, 15h58
Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, em campo com uniforme vermelho de Portugal, camisa 7, braçadeira azul, olhando para a direita com expressão séria, público desfocado ao fundo
Cristiano Ronaldo entra em campo com a seleção de Portugal hoje, 23, contra o Uzbequistão (Tom Weller/picture alliance/Getty Images)
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Cristiano Ronaldo afirmou nesta quarta-feira, 23, que está concentrado no presente, e evitou fazer previsões sobre sua aposentaria. “Já não tenho idade para pensar no futuro. Para mim, o presente é o mais importante”, afirmou o jogador ao ser questionado por jornalistas.

A declaração aconteceu nesta quarta-feira, 23, na véspera da estreia da seleção portuguesa na Liga das Nações da Uefa, contra o País de Gales. Há algumas semanas, o craque admitiu que “provavelmente” está na última temporada de sua carreira.

Aos 41 anos, CR7 afirmou que prefere pensar a curto prazo, e que continua perseguindo o objetivo de chegar aos 1.000 gols na carreira, uma marca que está próximo de alcançar, já que soma 979 em todas as competições. “Já disse que quero chegar a isso e vou chegar, mas não é uma obsessão”, disse o astro sobre a marca. Ele acrescentou ainda que gostaria de conquistar o feito vestindo a camisa da seleção portuguesa. “Seria a cereja do bolo. Marcar o milésimo gol pela seleção seria uma forma de coroar essa bela história”, acrescentou.

(Com AFP)

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