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Vai chover em Interlagos? Confira a previsão do tempo para o GP de São Paulo de F1

Fim de semana da Fórmula 1 na capital paulista deve ter chuva e trovoadas, além de variações nas temperaturas no Autódromo

Por Gabriela Caputo 6 nov 2026, 05h50 | Atualizado em 6 nov 2026, 06h17
McLaren's British driver Lando Norris (Bottom) leads the pack of drivers as the race during the Sao Paulo Formula One Grand Prix at the Jose Carlos Pace racetrack, aka Interlagos, in Sao Paulo, Brazil on November 9, 2025. (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)
F1 em Interlagos: GP de São Paulo de 2025 foi marcado por chuva, adiamentos e vitória de Lando Norris (McLaren) (Nelson ALMEIDA/AFP)
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O clima, como já é tradição no Autódromo de Interlagos, deve ser um dos desafios do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, disputado entre sexta-feira, 6, e domingo, 8. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, indica instabilidade na capital paulista, com possibilidade de chuva e trovoadas, além de variações nas temperaturas ao longo dos três dias.

Na sexta-feira, 6, quando acontecem os primeiros treinos livres, a passagem de uma frente fria deve provocar queda nas temperaturas no leste paulista. O dia deve ser nublado e predominantemente seco, conforme destaca o próprio site da F1. Segundo o CGE, a madrugada ainda pode registrar chuviscos e chuva fraca, mas as precipitações devem diminuir ao longo do dia – pancadas de chuva isoladas podem acontecer. A máxima não deve passar dos 24 °C.

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No sábado, 7, a previsão é de calor e tempo abafado durante a primeira parte do dia, mas uma nova frente fria deve mudar as condições à tarde. O CGE prevê pancadas de chuva de moderada a forte, acompanhadas de trovoadas, raios e rajadas de vento que podem superar os 60 km/h. A instabilidade deve atingir justamente o período do treino livre e da classificação, marcada para as 15h. A temperatura pode chegar a 29 °C.

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Já no dia da corrida, no domingo, 8, o cenário deve ser mais frio e chuvoso. O CGE prevê chuva moderada a forte, intermitente e com trovoadas. Os ventos serão moderados, com velocidade média de 15 km/h e rajadas de até 40 km/h, e as temperaturas variam entre 14 °C e 20 °C. A prova está marcada para as 14h. 

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