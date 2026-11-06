Vai chover em Interlagos? Confira a previsão do tempo para o GP de São Paulo de F1

Ler Resumo





O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 em Interlagos terá clima instável. A previsão indica possibilidade de chuva e trovoadas, com variação de temperaturas nos três dias do evento. Sexta terá tempo seco e nublado, sábado calor e chuva forte à tarde, e domingo será mais frio e chuvoso para a corrida.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O clima, como já é tradição no Autódromo de Interlagos, deve ser um dos desafios do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, disputado entre sexta-feira, 6, e domingo, 8. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, indica instabilidade na capital paulista, com possibilidade de chuva e trovoadas, além de variações nas temperaturas ao longo dos três dias.

Na sexta-feira, 6, quando acontecem os primeiros treinos livres, a passagem de uma frente fria deve provocar queda nas temperaturas no leste paulista. O dia deve ser nublado e predominantemente seco, conforme destaca o próprio site da F1. Segundo o CGE, a madrugada ainda pode registrar chuviscos e chuva fraca, mas as precipitações devem diminuir ao longo do dia – pancadas de chuva isoladas podem acontecer. A máxima não deve passar dos 24 °C.

Continua após a publicidade

No sábado, 7, a previsão é de calor e tempo abafado durante a primeira parte do dia, mas uma nova frente fria deve mudar as condições à tarde. O CGE prevê pancadas de chuva de moderada a forte, acompanhadas de trovoadas, raios e rajadas de vento que podem superar os 60 km/h. A instabilidade deve atingir justamente o período do treino livre e da classificação, marcada para as 15h. A temperatura pode chegar a 29 °C.

Continua após a publicidade

Já no dia da corrida, no domingo, 8, o cenário deve ser mais frio e chuvoso. O CGE prevê chuva moderada a forte, intermitente e com trovoadas. Os ventos serão moderados, com velocidade média de 15 km/h e rajadas de até 40 km/h, e as temperaturas variam entre 14 °C e 20 °C. A prova está marcada para as 14h.