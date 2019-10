Vagner Mancini é o novo técnico do Atlético Mineiro

O Atlético Mineiro anunciou nesta segunda-feira, 14, o nome de seu novo treinador, um dia depois da demissão de Rodrigo Santana. Vagner Mancini, que recentemente pediu demissão do cargo de coordenador técnico do São Paulo, assinou contrato até o fim do Brasileirão.

Mancini já dirigirá o time na próxima partida, em Maceió, diante do CSA, na quarta-feira 16. O Atlético, que até poucas rodadas atrás brigava pelas primeiras posições, ocupa agora o 11º lugar, com 31 pontos e apenas a seis de distância do próprio, CSA, time melhor colocado da zona de rebaixamento.

Aos 52 anos, Mancini terá sua segunda experiência no futebol mineiro. Em 2011, assumiu o Cruzeiro em missão semelhante e conseguiu livrar o time da zona de rebaixamento na última rodada, com uma histórica goleada por 6 a 1 sobre o rival Atlético. Meses depois, foi demitido após eliminações precoces no Campeonato Mineiro e na Copa do Brasil.

O último trabalho de Mancini como técnico foi pelo Vitória, entre 2017 e 2018. No início deste ano, ele assumiu o cargo de coordenador do São Paulo, mas pediu demissão no fim de setembro, depois da contratação de Fernando Diniz. Em áudio vazado, Mancini acusou Daniel Alves e outros atletas de terem boicotado a sua indicação para ser o treinador do time após a saída de Cuca.