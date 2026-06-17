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Esporte

Uzbequistão x Colômbia na Copa: onde assistir, horário e escalações

Usbeques vão fazer a estreia em Mundiais; colombianos entram em campo no torneio pela 7ª vez. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 14h30 | Atualizado em 17 jun 2026, 17h59
Estádio Azteca, na Cidade do México, palco de abertura da Copa
Estádio Azteca, na Cidade do México, vai ser o palco da partida entre México e Inglaterra neste domingo, 5 (Hector Vivas/Getty Images)
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Uzbequistão x Colômbia na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Uzbequistão e Colômbia vão se enfrentar nesta quarta, 17, às 23h (horário de Brasília), pela 1ª rodada da Copa do Mundo 2026, no Estádio Azteca, no México. A partida é válida pelo Grupo K, o mesmo de Portugal e República Democrática do Congo.

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O Uzbequistão vai disputar a sua primeira Copa do Mundo em 2026. A classificação histórica veio de forma invicta, com quatro vitórias e dois empates em um grupo com Irã, Turcomenistão e Hong Kong nas eliminatórias. Nos últimos amistosos disputados, o Uzbequistão perdeu para o Canadá e a Holanda. A seleção é comandada pelo técnico italiano Fabio Cannavaro, campeão da Copa em 2006 como jogador.

Do outro lado, a Colômbia vai disputar a sua 7ª Copa do Mundo. Antes desta edição, disputou os Mundiais de 1962, 1990, 1994, 1998, 2014 e 2018. A melhor campanha colombiana foi em 2014, no Brasil, quando chegou às quartas de final, embalada por James Rodríguez, e foi eliminada para a seleção brasileira.

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A Colômbia terminou as eliminatórias na 3ª colocação, atrás de Argentina e Equador. Nos amistosos preparatórios disputados neste ano, os colombianos perderam para Croácia e França e venceram Costa Rica e Jordânia.

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Como assistir ao jogo entre Uzbequistão e Colômbia hoje?

Uzbequistão e Colômbia vão se enfrentar nesta quarta, 17, às 23h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026, no Estádio Azteca, no México. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Uzbequistão: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev e Rustam Ashurmatov; Farrukh Sayfiev, Otabek Shukurov, Odil Khamrobekov (Akmal Mozgovoy) e Sherzod Nasrullaev; Abbosbek Fayzullaev, Oston Urunov e Eldor Shomurodov. Técnico: Fabio Cannavaro.

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Colômbia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma e Gustavo Puerta (Richard Ríos); Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Luis Suárez. Técnico: Néstor Lorenzo.

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Odds para Uzbequistão x Colômbia:

Resultado final

Betano: Uzbequistão (8.75) – Empate (4.50) – Colômbia (1.40)

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Bet365: Uzbequistão (10.00) – Empate (4.50) – Colômbia (1.36)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra);
  • Assistentes: Gary Beswick (Inglaterra) e Adam Nunn (Inglaterra);
  • Quarto árbitro: Juan Calderón (Costa Rica);
  • VAR: Ivan Bebek (Croácia).
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TAGS:
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