UTS Rio: Guto Miguel bate o ex-top 13 Nick Kyrgios e João Fonseca estreia no torneio nesta sexta-feira, 17

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Guto Miguel, o jovem campeão de Roland Garros Junior, surpreendeu ao vencer o ex-top 13 Nick Kyrgios no UTS Rio. A vitória emocionante na “Morte Súbita” destaca o talento do brasileiro, que agora é o mais jovem do top 5 júnior. O torneio segue com a estreia de João Fonseca.

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Luís Guto MIguel, jóia do tênis brasileira e atual campeão do Roland Garros Junior, bateu o ex-top 13 do mundo Nick Kyrgios, nesta quinta-feira, 16. O jogo marcou o primeiro dia do UTS Rio, campeonato-exibição disputado no Maracanãzinho. Nesta sexta-feira, 17, João Fonseca estreará no torneio contra o holandês Tallon Griekspoor.

A campanha de Guto até então

Neste ano, Guto se consagrou o primeiro campeão de Roland Garros júnior na história de nosso país. Após a conquista do torneio, o tenista de 17 anos alcançou a 1ª posição do ranking mundial e, atualmente, é o mais jovem do top 5.

O brasileiro chegou em Wimbledon como primeiro cabeça de chave. Porém, ele foi eliminado na segunda rodada do Grand Slam inglês para o norte-americano Jack Secord, 21º do ranking juvenil. Por conta dessa temporada de destaque e da desistência do francês Ugo Humbert, Guto foi chamado para disputar o UTS Rio.

O campeonato

Esta é a primeira edição do UTS na América do Sul e o torneio, idealizado pelo ex-treinador de Serena Williams Patrick Mouratoglou, possui um formato inovador. As partidas são disputadas em quatro períodos de oito minutos e as regras envolvem o veto do segundo saque, a permissão da comunicação direta entre atleta e treinador e o uso de “cartas” que podem mudar o valor de alguns pontos. Além disso, a torcida pode se manifestar em qualquer momento do jogo.

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A partida

Apesar dos 14 anos de diferença, Guto Miguel jogou de igual para igual com Kyrgios. Ao fim dos quatro quartos, o jogo estava empatado, com parciais de 21/12, 15/10, 13/16 e 15/21. Em decorrência desse resultado, a partida foi para a “Morte Súbita”, set no qual o jogador que fizer dois pontos consecutivos primeiro ganha.

Nessa fase decisiva, o brasileiro foi mais efetivo logo no início, com parcial de 2/0, e conquistou a vitória. Apesar de ter perdido, Kyrgios se divertiu no jogo e ofereceu entretenimento ao público: o australiano fez jogadas surpreendentes em todos os quartos.

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João Fonseca estreia hoje

João estreará no torneio nesta sexta-feira e o brasileiro tem dois jogos marcados: contra o holandês Tallon Griekspoor e o australiano Nick Kyrgios. Os confrontos ocorrerão às 19h e 21h, respectivamente.