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Esporte

UTS Rio: Guto Miguel bate o ex-top 13 Nick Kyrgios e João Fonseca estreia no torneio nesta sexta-feira, 17

O campeonato-exibição foi idealizado pelo ex-treinador de Serena Williams e possui um formato inovador

Por Gabriel Bussolotti Silveira 17 jul 2026, 12h26
Luís Guto Miguel comemorando em uma partida do US Open Júnior
Luís Guto Miguel comemorando em uma partida do US Open Júnior (Ishika Samant/Getty Images)
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UTS Rio: Guto Miguel bate o ex-top 13 Nick Kyrgios e João Fonseca estreia no torneio nesta sexta-feira, 17 Priorizar nos meus resultados Google

Luís Guto MIguel, jóia do tênis brasileira e atual campeão do Roland Garros Junior, bateu o ex-top 13 do mundo Nick Kyrgios, nesta quinta-feira, 16. O jogo marcou o primeiro dia do UTS Rio, campeonato-exibição disputado no Maracanãzinho. Nesta sexta-feira, 17, João Fonseca estreará no torneio contra o holandês Tallon Griekspoor.

A campanha de Guto até então

Neste ano, Guto se consagrou o primeiro campeão de Roland Garros júnior na história de nosso país. Após a conquista do torneio, o tenista de 17 anos alcançou a 1ª posição do ranking mundial e, atualmente, é o mais jovem do top 5. 

O brasileiro chegou em Wimbledon como primeiro cabeça de chave. Porém, ele foi eliminado na segunda rodada do Grand Slam inglês para o norte-americano Jack Secord, 21º do ranking juvenil. Por conta dessa temporada de destaque e da desistência do francês Ugo Humbert, Guto foi chamado para disputar o UTS Rio.

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O campeonato

Esta é a primeira edição do UTS na América do Sul e o torneio, idealizado pelo ex-treinador de Serena Williams Patrick Mouratoglou, possui um formato inovador. As partidas são disputadas em quatro períodos de oito minutos e as regras envolvem o veto do segundo saque, a permissão da comunicação direta entre atleta e treinador e o uso de “cartas” que podem mudar o valor de alguns pontos. Além disso, a torcida pode se manifestar em qualquer momento do jogo.

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A partida

Apesar dos 14 anos de diferença, Guto Miguel jogou de igual para igual com Kyrgios. Ao fim dos quatro quartos, o jogo estava empatado, com parciais de 21/12, 15/10, 13/16 e 15/21. Em decorrência desse resultado, a partida foi para a “Morte Súbita”, set no qual o jogador que fizer dois pontos consecutivos primeiro ganha.

Nessa fase decisiva, o brasileiro foi mais efetivo logo no início, com parcial de 2/0, e conquistou a vitória. Apesar de ter perdido, Kyrgios se divertiu no jogo e ofereceu entretenimento ao público: o australiano fez jogadas surpreendentes em todos os quartos.

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João Fonseca estreia hoje

João estreará no torneio nesta sexta-feira e o brasileiro tem dois jogos marcados: contra o holandês Tallon Griekspoor e o australiano Nick Kyrgios. Os confrontos ocorrerão às 19h e 21h, respectivamente.

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