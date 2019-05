Usain Bolt lança linha de patinetes elétricos em Paris

Depois de uma carreira breve e frustrada como jogador de futebol, a lenda do atletismo Usain Bolt anunciou uma nova empreitada no ramo da mobilidade urbana. O homem mais rápido de todos os tempos promoveu, na última quarta-feira 15, em Paris, na França, a sua linha de patinetes elétricos.

“Estou muito feliz de estar em Paris para lançar oficialmente a Bolt Scooters”, afirmou o ex-atleta jamaicano de 32 anos, que em 2018 lançou a Bolt Mobility, uma startup com sede em Miami. Cerca de 450 patinetes com o nome de Bolt devem ser implantados nas ruas da capital francesa nos próximos dias.

“Já estive em Paris outras vezes, vi como é o trânsito e acho que o patinete vai ajudar as pessoas a chegarem a tempo”, disse o campeão olímpico e recordista mundial dos 100 e 200 metros rasos, à agência AFP.

Polêmicas – Os patinetes elétricos são cada vez mais populares na Europa, mas, assim como no Brasil, também vêm causando controvérsia devido aos riscos de acidente. No início da semana, dez aplicativos de aluguel do meio de transporte assinaram um “código de boa conduta” com o a prefeitura parisiense, que considera que a cidade está “saturada” com os aparelhos.

Bolt, porém, nega estar “atrasado” e se comprometeu a assinar um acordo com a prefeitura. “Não se trata de ter chegado tarde, mas de fazer certo. Vamos conversar com as autoridades e fazer tudo certo para ter certeza de que quando lançarmos nossos patinetes tudo será perfeito”.