US Open: Marcelo Melo chega à final de duplas

Marcelo Melo garantiu nesta quinta-feira vaga em sua quarta final de Grand Slam. O brasileiro e o polonês Lukasz Kubot eliminaram do US Open Radu Albot, da Moldávia, e Malek Jaziri, da Tunísia, por 2 a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 3/6 e 6/3, em 2h46min.

Melo vai em busca de seu terceiro título de Grand Slam: foi campeão em Wimbledon em 2017 e de Roland Garros em 2015. Ele ainda foi vice-campeão do Grand Slam inglês em 2013. É a primeira vez que o brasileiro chega à final do US Open: chegou às semis em 2013 e 2014.

O jogo está marcado para as 13h desta sexta-feira (horário de Brasília). Os rivais de Melo e Kubot serão definidos ainda nesta quinta, entre os americanos Jack Sock e Mike Bryan e os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah.