US Open e ranking: os novos lances na carreira de João Fonseca

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João Fonseca está com a semana agitada! Confirmado no US Open de 2026, o tenista brasileiro ainda subirá no ranking da ATP, reassumindo a 27ª posição. Saiba mais sobre sua agenda e as perspectivas para o Grand Slam, onde pode ser cabeça de chave.

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João Fonseca foi confirmado no US Open nesta terça-feira, 23, e subirá no ranking da ATP nos próximos dias. Apesar do brasileiro não estar disputando um campeonato, sua semana está agitada e cheia de novidades. Ele foi confirmado no último Grand Slam da temporada de 2026 e, por conta de tropeços dos concorrentes, ganhou uma posição na lista dos melhores tenistas do mundo.

US Open

Após a divulgação oficial dos participantes do US Open nesta terça-feira, João foi confirmado na edição de 2026 do Grand Slam nos Estados Unidos. Caso o brasileiro se mantenha entre os 32 melhores do mundo até o campeonato, ele será um dos cabeças de chave.

Além de João, os principais tenistas do circuito também estarão presentes: Jannik Sinner, Alexander Zverev, Novak Djokovic e, inclusive, Carlos Alcaraz, que já estará recuperado da lesão no punho até o início do torneio. O US Open deste ano acontecerá entres os dias 24 de agosto e 13 de setembro em Nova York.

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O brasileiro teve o melhor desempenho na competição norte-americana em 2025. No ano passado, ele chegou na segunda rodada e perdeu para o tcheco Tomáš Macháč por 3 sets a 0.

Mas antes de disputar o último Grand Slam da temporada, João jogará o Masters 1000 de Montreal e o Masters 1000 de Cincinnati. Confira o calendário completo do tenista:

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Masters 1000 de Montreal: entre 1º e 13 de agosto

Masters 1000 de Cincinnati: entre 13 e 23 de agosto

US Open: entre 24 de agosto e 13 de setembro

Copa Davis: 18 e 19 de setembro

Masters 1000 de Xangai: entre 7 a 18 de outubro

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Posição no ranking

Mesmo não estando em quadra, João, o atual 28º do mundo, subirá uma posição no ranking da ATP. Isso acontecerá, pois o francês Arthur Rinderknech e o chileno Alejandro Tabilo caíram nas competições que estavam disputando, fazendo com que perdessem pontos. O brasileiro, por outro lado, manteve os 1710 pontos, colocando-o novamente na 27ª colocação, perdida nesta semana.