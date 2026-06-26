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Esporte

Uruguai x Espanha na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 26, é decisiva pelo Grupo H. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 09h30 | Atualizado em 26 jun 2026, 18h04
ZAPOPAN, MEXICO - JUNE 23: General view inside Guadalajara Stadium before the FIFA World Cup 2026 Group K match between Colombia and Congo DR on June 23, 2026 in Zapopan, Mexico. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)
Estádio de Guadalajara, no México, vai ser o palco da partida entre Uruguai e Espanha nesta quinta, 25 (Hector Vivas - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Uruguai x Espanha na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Uruguai e Espanha realizam um dos jogos mais importantes da Copa do Mundo 2026 nesta sexta, 26, às 21h (horário de Brasília), no estádio de Guadalajara, no México. A partida é válida pela última rodada do Grupo H.

+ Jogos de hoje, sexta, 26 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

A Espanha lidera a chave com quatro pontos, enquanto Uruguai e Cabo Verde estão com dois. Na lanterna, a Arábia Saudita soma somente um ponto. Cabo Verde e Arábia Saudita se enfrentam no mesmo horário.

 

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A missão uruguaia é simples: vencer ou vencer. Empate ou derrota eliminam a Celeste da Copa. O Uruguai ainda não conseguiu refletir a superioridade técnica em vitórias e empatou nas duas primeiras rodadas, contra Arábia Saudita e Cabo Verde.

Do outro lado, a Espanha começou a campanha na Copa com um empate sem gols contra Cabo Verde, mas se recuperou na rodada seguinte com uma goleada por 4 a 0 contra a Arábia Saudita. Um empate na partida de hoje praticamente garante a seleção europeia na liderança do grupo, já que Cabo Verde teria que ganhar da Arábia Saudita e tirar uma diferença de 4 gols de saldo.

Como assistir ao jogo entre Uruguai e Espanha hoje?

Uruguai e Espanha vão se enfrentar nesta sexta, 26, às 21h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026, no estádio de Guadalajara, no México. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Uruguai: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera e Juan Sanabria; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur e Federico Valverde; Maximiliano Araújo, Agustín Canobbio e Federico Viñas. Técnico: Marcelo Bielsa.

Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Álex Baena, Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

Odds para Uruguai x Espanha:

Resultado final

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Betano: Uruguai (5.80) – Empate (3.45) – Espanha (1.70)

Bet365: Uruguai (6.00) – Empate (3.70) – Espanha (1.61)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos);
  • Assistentes: Corey Parker (Estados Unidos) e Kyle Atkins (Estados Unidos);
  • Quarto árbitro: Juan Calderón (Costa Rica);
  • VAR: Tatiana Guzmán (Nicarágua).
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