Uruguai x Espanha na Copa: onde assistir, horário e escalações

Uruguai e Espanha realizam um dos jogos mais importantes da Copa do Mundo 2026 nesta sexta, 26, às 21h (horário de Brasília), no estádio de Guadalajara, no México. A partida é válida pela última rodada do Grupo H.

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A Espanha lidera a chave com quatro pontos, enquanto Uruguai e Cabo Verde estão com dois. Na lanterna, a Arábia Saudita soma somente um ponto. Cabo Verde e Arábia Saudita se enfrentam no mesmo horário.

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A missão uruguaia é simples: vencer ou vencer. Empate ou derrota eliminam a Celeste da Copa. O Uruguai ainda não conseguiu refletir a superioridade técnica em vitórias e empatou nas duas primeiras rodadas, contra Arábia Saudita e Cabo Verde.

Do outro lado, a Espanha começou a campanha na Copa com um empate sem gols contra Cabo Verde, mas se recuperou na rodada seguinte com uma goleada por 4 a 0 contra a Arábia Saudita. Um empate na partida de hoje praticamente garante a seleção europeia na liderança do grupo, já que Cabo Verde teria que ganhar da Arábia Saudita e tirar uma diferença de 4 gols de saldo.

Como assistir ao jogo entre Uruguai e Espanha hoje?

Uruguai e Espanha vão se enfrentar nesta sexta, 26, às 21h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026, no estádio de Guadalajara, no México. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Uruguai: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera e Juan Sanabria; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur e Federico Valverde; Maximiliano Araújo, Agustín Canobbio e Federico Viñas. Técnico: Marcelo Bielsa.

Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Álex Baena, Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

Odds para Uruguai x Espanha:

Resultado final

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Betano: Uruguai (5.80) – Empate (3.45) – Espanha (1.70)

Bet365: Uruguai (6.00) – Empate (3.70) – Espanha (1.61)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos);

Ismail Elfath (Estados Unidos); Assistentes: Corey Parker (Estados Unidos) e Kyle Atkins (Estados Unidos);

Corey Parker (Estados Unidos) e Kyle Atkins (Estados Unidos); Quarto árbitro: Juan Calderón (Costa Rica);

Juan Calderón (Costa Rica); VAR: Tatiana Guzmán (Nicarágua).

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