Uruguai x Espanha na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje, 26, é decisiva pelo Grupo H. Saiba como assistir à transmissão ao vivo
Uruguai e Espanha realizam um dos jogos mais importantes da Copa do Mundo 2026 nesta sexta, 26, às 21h (horário de Brasília), no estádio de Guadalajara, no México. A partida é válida pela última rodada do Grupo H.
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A Espanha lidera a chave com quatro pontos, enquanto Uruguai e Cabo Verde estão com dois. Na lanterna, a Arábia Saudita soma somente um ponto. Cabo Verde e Arábia Saudita se enfrentam no mesmo horário.
A missão uruguaia é simples: vencer ou vencer. Empate ou derrota eliminam a Celeste da Copa. O Uruguai ainda não conseguiu refletir a superioridade técnica em vitórias e empatou nas duas primeiras rodadas, contra Arábia Saudita e Cabo Verde.
Do outro lado, a Espanha começou a campanha na Copa com um empate sem gols contra Cabo Verde, mas se recuperou na rodada seguinte com uma goleada por 4 a 0 contra a Arábia Saudita. Um empate na partida de hoje praticamente garante a seleção europeia na liderança do grupo, já que Cabo Verde teria que ganhar da Arábia Saudita e tirar uma diferença de 4 gols de saldo.
Como assistir ao jogo entre Uruguai e Espanha hoje?
Uruguai e Espanha vão se enfrentar nesta sexta, 26, às 21h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026, no estádio de Guadalajara, no México. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.
Prováveis escalações:
Uruguai: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera e Juan Sanabria; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur e Federico Valverde; Maximiliano Araújo, Agustín Canobbio e Federico Viñas. Técnico: Marcelo Bielsa.
Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Álex Baena, Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.
Odds para Uruguai x Espanha:
Resultado final
Betano: Uruguai (5.80) – Empate (3.45) – Espanha (1.70)
Bet365: Uruguai (6.00) – Empate (3.70) – Espanha (1.61)
Arbitragem:
EM UM SÓ LUGAR