Universidad Central x Santos: onde assistir, horário e escalações

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O Santos enfrenta a Universidad Central nesta terça-feira pelos playoffs da Sul-Americana, buscando vaga nas oitavas de final. Com desfalques importantes como Neymar e Gabigol, o Peixe tenta reagir após derrota no Brasileirão e busca sua primeira vitória como visitante na competição. Imperdível!

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O Santos enfrenta a Universidad Central nesta terça-feira, 21, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela. A partida abre o confronto dos playoffs da Copa Sul-Americana e vale uma vaga nas oitavas de final, etapa em que o classificado terá pela frente o Macará, do Equador.

Neymar não viajou com a delegação e segue uma programação de recondicionamento físico depois da disputa da Copa do Mundo. Gabigol, com uma mialgia nos músculos adutores, também ficou fora da viagem. João Schmidt, Willian Arão, Igor Vinicius, Gustavo Henrique e Moisés completam a lista de baixas.

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Sem duas de suas principais referências ofensivas, o técnico Cuca deverá apostar em uma formação mais móvel. Miguelito, Thaciano e Rony aparecem entre as opções para o ataque, enquanto Rollheiser e Álvaro Barreal podem compor o meio. O Santos tenta reagir após a derrota por 2 a 1 para o Botafogo no Campeonato Brasileiro e busca sua primeira vitória como visitante nesta edição da Sul-Americana.

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Do outro lado, a Universidad Central atravessa uma reformulação. Depois de disputar a fase de grupos da Libertadores, o clube venezuelano perdeu jogadores importantes, entre eles o atacante Juan Manuel Cuesta e o zagueiro Alfonso Simarra. A última partida da equipe foi no dia 30 de maio, quando perdeu para a Portuguesa pelo Campeonato Venezuelano.

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Inicialmente marcado para Caracas, o confronto foi transferido pela Conmebol para Valencia após os tremores de terra registrados recentemente na Venezuela.

Como assistir ao jogo entre Universidad Central e Santos hoje?

Universidad Central e Santos vão se enfrentar nesta terça, 21, às 21h30 (horário de Brasília), pela ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela. A partida terá transmissão do SBT, da ESPN e do Disney+.

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Prováveis escalações:

Universidad Central: Lautaro Morales; Kendrys Silva, Williams Velásquez, Edwin Peraza e Daniel Carrillo; Alexander González e Francisco Solé; Samuel Sosa, Juan Camilo Zapata e Vicente Rodríguez; Jovanny Bolívar. Técnico: Daniel Sasso.



Santos: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Gabriel Bontempo, Oliva, Rollheiser, Álvaro Barreal e Miguelito; Thaciano. Técnico: Cuca.

Arbitragem

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Árbitro: Gery Vargas (Bolívia);

Gery Vargas (Bolívia); Assistentes: Edwar Saavedra e Carlos Tapia (ambos da Bolívia);

Edwar Saavedra e Carlos Tapia (ambos da Bolívia); VAR: Jorge Justiniano (Bolívia).