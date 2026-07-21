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Esporte

Universidad Central x Santos: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta terça, 21, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 15h00 | Atualizado em 21 jul 2026, 18h02
Campo de futebol gramado com linhas brancas, bandeirinha vermelha no canto direito, arquibancadas coloridas ao fundo e prédios urbanos sob céu nublado
Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela (@udechile/Twitter)
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O Santos enfrenta a Universidad Central nesta terça-feira, 21, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela. A partida abre o confronto dos playoffs da Copa Sul-Americana e vale uma vaga nas oitavas de final, etapa em que o classificado terá pela frente o Macará, do Equador.

Neymar não viajou com a delegação e segue uma programação de recondicionamento físico depois da disputa da Copa do Mundo. Gabigol, com uma mialgia nos músculos adutores, também ficou fora da viagem. João Schmidt, Willian Arão, Igor Vinicius, Gustavo Henrique e Moisés completam a lista de baixas.

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Sem duas de suas principais referências ofensivas, o técnico Cuca deverá apostar em uma formação mais móvel. Miguelito, Thaciano e Rony aparecem entre as opções para o ataque, enquanto Rollheiser e Álvaro Barreal podem compor o meio. O Santos tenta reagir após a derrota por 2 a 1 para o Botafogo no Campeonato Brasileiro e busca sua primeira vitória como visitante nesta edição da Sul-Americana.

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Do outro lado, a Universidad Central atravessa uma reformulação. Depois de disputar a fase de grupos da Libertadores, o clube venezuelano perdeu jogadores importantes, entre eles o atacante Juan Manuel Cuesta e o zagueiro Alfonso Simarra. A última partida da equipe foi no dia 30 de maio, quando perdeu para a Portuguesa pelo Campeonato Venezuelano.

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Inicialmente marcado para Caracas, o confronto foi transferido pela Conmebol para Valencia após os tremores de terra registrados recentemente na Venezuela.

Como assistir ao jogo entre Universidad Central e Santos hoje?

Universidad Central e Santos vão se enfrentar nesta terça, 21, às 21h30 (horário de Brasília), pela ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela. A partida terá transmissão do SBT, da ESPN e do Disney+.

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Prováveis escalações:

Universidad Central: Lautaro Morales; Kendrys Silva, Williams Velásquez, Edwin Peraza e Daniel Carrillo; Alexander González e Francisco Solé; Samuel Sosa, Juan Camilo Zapata e Vicente Rodríguez; Jovanny Bolívar. Técnico: Daniel Sasso.

Santos: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Gabriel Bontempo, Oliva, Rollheiser, Álvaro Barreal e Miguelito; Thaciano. Técnico: Cuca.

Arbitragem

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    • Árbitro: Gery Vargas (Bolívia);
    • Assistentes: Edwar Saavedra e Carlos Tapia (ambos da Bolívia);
    • VAR: Jorge Justiniano (Bolívia).
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