Uma a cada 69 anos: campanha do Fla no Brasileiro é exceção estatística

São 77 pontos em 32 rodadas. Dez de vantagem para o segundo colocado. A marca que coloca o Flamengo com uma mão na taça a seis jogos do fim do Campeonato Brasileiro é um recorde. Utilizando um modelo matemático para analisar todas as edições do torneio desde 2003 – quando a competição passou a ser disputada por pontos corridos –, o professor da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do Rio de Janeiro Daniel Takata, responsável pelo site Esportístico, conseguiu quantificar a raridade do feito rubro-negro: a chance de qualquer outro time repetir uma campanha dessas é de 1,44%. Na prática, é provável que algo assim volte a acontecer daqui a 69 anos.

O Brasileirão passou a ser disputado por 20 times apenas em 2006, portanto Takata usou como base a pontuação das equipes após 84% do campeonato disputado, que representa a 32ª rodada hoje, para poder analisar os torneios entre 2003 e 2005. A essa altura da competição, apenas uma vez a equipe que liderava o torneio não ficou com o título nacional: o Palmeiras de 2009.

Em duas ocasiões, o primeiro colocado tinha mais pontos de vantagem na liderança. O São Paulo de 2007 e o Cruzeiro de 2013 conseguiram abrir 13, mas não haviam conquistado tantos pontos: 67 e 68, respectivamente.

A campanha do Flamengo até agora se torna ainda maior se colocada lado a lado com a do vice-líder Palmeiras. O time paulista é o melhor segundo colocado da história, com 67 pontos conquistados após 32 jogos. A pontuação colocaria o time no topo da tabela em quase todos os Brasileiros por pontos corridos, exceto em três oportunidades: em 2012, 2013 e 2015.

A média de pontuação dos líderes após 32 rodadas era de 63,7 pontos – considerando os ajustes feitos por Takata para abarcar os torneios entre 2003 e 2005. O Flamengo supera a marca em mais de 13 pontos. O time que havia conquistado mais pontos até essa altura do campeonato antes do rubro-negro foi o Corinthians de 2015, que fez 71.