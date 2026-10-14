‘Um leão ferido é perigoso’, diz Seedorf ao assumir o Corinthians

O holandês Clarence Seedorf, em sua apresentação como novo técnico do Corinthians, avaliou nesta quarta-feira, 14, que o elenco tem nível para superar a crise que ameaça a equipe com o rebaixamento e alertou que “um leão ferido é perigoso”. Seedorf, de 50 anos, comandou o primeiro treino do Timão, que acumula oito derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro.

O time paulista, que vai enfrentar o Vitória na próxima segunda-feira, ocupa a 16ª posição na tabela, uma acima da zona de rebaixamento. “Eu tenho muita experiência. E é isso que eu vou tentar trazer para ajudar esse grupo que já mostrou que está com muita vontade”, comentou Seedorf em entrevista coletiva. “Estão feridos, e um leão ferido, eu sempre falo assim, é perigoso.”

O holandês elogiou a qualidade do elenco, com peças como Breno Bidon, Rodrigo Garro e seu compatriota Memphis Depay. “É um grupo com muito talento. Agora, com o fato de ter alguns resultados negativos não significa que o time não tem valor”, continuou o treinador, que ressaltou que no futebol “tudo pode voltar rapidamente”.

Sua última experiência como técnico, à frente da seleção de Camarões, terminou em 2019. Antes disso, comandou Milan, o Shenzhen FC (da China) e Deportivo La Coruña. “Foram vários anos que eu estava falando” para “voltar ao Brasil e trabalhar como treinador”, comentou Seedorf, que encerrou sua carreira como jogador no Botafogo em 2013. “É uma grande oportunidade.”

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Depois de deixar o comando de Camarões, teve uma passagem como assessor da seleção holandesa. “Eu não fiquei sem estar no futebol (…) Tive outros papeis como conselheiro e dirigente”, declarou.

Como jogador, Seedorf conquistou cinco títulos da Liga dos Campeões entre suas passagens por Ajax (1), Real (2) Madrid e Milan (2). “Coragem não falta. Na vida é sempre fácil ir para locais onde tudo está bonito, tudo está tranquilo. Não tenho medo”, ressaltou.

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O holandês chega ao Corinthians para substituir Fernando Diniz, demitido há uma semana. William Batista, técnico do Sub-20, comandou a equipe na derrota por 4 a 1 para o Palmeiras no último domingo, pelo Brasileirão.

(Com AFP)