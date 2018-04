Um dos carros de Floyd Mayweather é atingido por oito tiros

No último dia 9 de abril, um dos três carros do comboio que levava Floyd Mayweather e seus seguranças foi atingido por oito tiros após o lutador de boxe sair de uma boate em Atlanta, nos Estados Unidos. O carro transportava seis pessoas, Gregory LaRosa, um dos seguranças, foi baleado na perna, mas já recebeu alta do hospital, Mayweather estava em outro carro que não recebeu tiros.

Segundo informações divulgadas pelo site americano TMZ, nesta terça-feira, 12 tiros foram encontrados na cena do crime, oito deles acertaram o carro que transportava seis pessoas. Enquanto o incidente acontecia, Mayweather estava em outro carro e já havia chegado ao estacionamento do hotel em que estava hospedado. A polícia de Atlanta segue investigando o caso e não falou a respeito de suspeitos.