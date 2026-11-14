Última rodada da Série B: saiba quem ainda pode subir e o horário das partidas
Sete partidas serão realizadas simultaneamente neste sábado, 14
A Série B do Campeonato Brasileiro chega à sua última rodada com disputas que prometem emoção até o apito final. Neste sábado, 14, sete partidas serão realizadas simultaneamente, às 16h30 (de Brasília), definindo o título da competição, a segunda vaga direta na Série A de 2027, os últimos classificados para os playoffs de acesso e o quarto clube rebaixado à terceira divisão. Outros três confrontos da 38ª rodada foram antecipados e já aconteceram.
O Novorizontino chega à decisão na liderança, com 70 pontos, e já tem presença assegurada na elite do futebol nacional. A equipe paulista, porém, ainda busca confirmar o título diante do Criciúma. Logo atrás aparece o Juventude, com 68 pontos, seguido pelo Vila Nova, com 66. Os dois últimos disputam a segunda vaga direta, em uma corrida que pode ser decidida por resultados simultâneos em Caxias do Sul e Fortaleza.
Quem ainda pode subir para a Série A?
O Juventude depende apenas de si para conquistar o acesso. Uma vitória sobre o Botafogo-SP, no estádio Alfredo Jaconi, garante o retorno do clube gaúcho à primeira divisão. A equipe também pode subir mesmo sem vencer, dependendo do resultado do Vila Nova. Já o time goiano precisa derrotar o Fortaleza, na Arena Castelão, e torcer para que o adversário direto não vença seu compromisso.
A disputa, no entanto, não termina com a classificação dos dois primeiros colocados. Pela mudança no regulamento da Série B em 2026, apenas campeão e vice sobem diretamente. As outras duas vagas serão decididas em confrontos eliminatórios de ida e volta, envolvendo os clubes que terminarem entre a terceira e a sexta colocação. O terceiro enfrenta o sexto, enquanto o quarto joga contra o quinto.
Criciúma e Fortaleza já estão garantidos nos playoffs, assim como o clube que ficar atrás na disputa entre Juventude e Vila Nova. A última vaga no mata-mata está entre CRB, Goiás e Atlético-GO, todos com 58 pontos. O CRB ocupa a sexta posição e depende apenas de uma vitória contra o Ceará para avançar. O Goiás visita o Sport e precisa superar o concorrente nos critérios de classificação, enquanto o Atlético-GO enfrenta o Cuiabá e necessita de tropeços dos dois rivais.
Como está a disputa pela permanência na Série B?
Na parte inferior da tabela, o cenário também é de tensão. Ponte Preta, América-MG e Londrina já estão rebaixados, enquanto Ceará e Avaí disputam a última vaga de permanência na Série B. Com 43 pontos, o Ceará precisa apenas de um empate diante do CRB para se salvar. O Avaí, com 40, terá de vencer o América-MG, em Belo Horizonte, e torcer por uma derrota dos cearenses. A combinação de resultados transformará a última rodada em uma disputa de nervos tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da classificação.
Jogos da última rodada da Série B e onde assistir:
Sábado, 14 de novembro – todos às 16h30 (de Brasília)
- Juventude x Botafogo-SP – ESPN 2, Disney+, SportyNet (Youtube) e X Sports
- Criciúma x Novorizontino – ESPN 4 e Disney+
- Fortaleza x Vila Nova – ESPN e Disney+
- Sport x Goiás – Disney+
- CRB x Ceará – RedeTV!, SportyNet (TV e Youtube), Canal GOAT, X Sports e Disney+
- Atlético-GO x Cuiabá – Disney+
- América-MG x Avaí – SportyNet (Youtube), X Sports e Disney+
Partidas da 38ª rodada já realizadas:
Quarta-feira, 11/11
- Londrina 2 x 1 Náutico
Quinta-feira, 12/11
- Ponte Preta 0 x 2 Operário-PR
- São Bernardo 2 x 2 Athletic