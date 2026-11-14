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Esporte

Última rodada da Série B: saiba quem ainda pode subir e o horário das partidas

Sete partidas serão realizadas simultaneamente neste sábado, 14

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 nov 2026, 10h00
Troféu do Campeonato Brasileiro Série B, dourado e prateado, com uma bola de futebol no centro e a inscrição BRASILEIRÃO no topo, em um ambiente escuro com luzes difusas
Taça do Brasileirão Série B (Joilson Marconne/CBF)
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A Série B do Campeonato Brasileiro chega à sua última rodada com disputas que prometem emoção até o apito final. Neste sábado, 14, sete partidas serão realizadas simultaneamente, às 16h30 (de Brasília), definindo o título da competição, a segunda vaga direta na Série A de 2027, os últimos classificados para os playoffs de acesso e o quarto clube rebaixado à terceira divisão. Outros três confrontos da 38ª rodada foram antecipados e já aconteceram.

O Novorizontino chega à decisão na liderança, com 70 pontos, e já tem presença assegurada na elite do futebol nacional. A equipe paulista, porém, ainda busca confirmar o título diante do Criciúma. Logo atrás aparece o Juventude, com 68 pontos, seguido pelo Vila Nova, com 66. Os dois últimos disputam a segunda vaga direta, em uma corrida que pode ser decidida por resultados simultâneos em Caxias do Sul e Fortaleza.

Quem ainda pode subir para a Série A?

O Juventude depende apenas de si para conquistar o acesso. Uma vitória sobre o Botafogo-SP, no estádio Alfredo Jaconi, garante o retorno do clube gaúcho à primeira divisão. A equipe também pode subir mesmo sem vencer, dependendo do resultado do Vila Nova. Já o time goiano precisa derrotar o Fortaleza, na Arena Castelão, e torcer para que o adversário direto não vença seu compromisso.

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A disputa, no entanto, não termina com a classificação dos dois primeiros colocados. Pela mudança no regulamento da Série B em 2026, apenas campeão e vice sobem diretamente. As outras duas vagas serão decididas em confrontos eliminatórios de ida e volta, envolvendo os clubes que terminarem entre a terceira e a sexta colocação. O terceiro enfrenta o sexto, enquanto o quarto joga contra o quinto.

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Criciúma e Fortaleza já estão garantidos nos playoffs, assim como o clube que ficar atrás na disputa entre Juventude e Vila Nova. A última vaga no mata-mata está entre CRB, Goiás e Atlético-GO, todos com 58 pontos. O CRB ocupa a sexta posição e depende apenas de uma vitória contra o Ceará para avançar. O Goiás visita o Sport e precisa superar o concorrente nos critérios de classificação, enquanto o Atlético-GO enfrenta o Cuiabá e necessita de tropeços dos dois rivais.

Como está a disputa pela permanência na Série B?

Na parte inferior da tabela, o cenário também é de tensão. Ponte Preta, América-MG e Londrina já estão rebaixados, enquanto Ceará e Avaí disputam a última vaga de permanência na Série B. Com 43 pontos, o Ceará precisa apenas de um empate diante do CRB para se salvar. O Avaí, com 40, terá de vencer o América-MG, em Belo Horizonte, e torcer por uma derrota dos cearenses. A combinação de resultados transformará a última rodada em uma disputa de nervos tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da classificação.

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Jogos da última rodada da Série B e onde assistir:

Sábado, 14 de novembro – todos às 16h30 (de Brasília)

  • Juventude x Botafogo-SP – ESPN 2, Disney+, SportyNet (Youtube) e X Sports
  • Criciúma x Novorizontino – ESPN 4 e Disney+
  • Fortaleza x Vila Nova – ESPN e Disney+
  • Sport x Goiás – Disney+
  • CRB x Ceará – RedeTV!, SportyNet (TV e Youtube), Canal GOAT, X Sports e Disney+
  • Atlético-GO x Cuiabá – Disney+
  • América-MG x Avaí – SportyNet (Youtube), X Sports e Disney+
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Partidas da 38ª rodada já realizadas:

Quarta-feira, 11/11

  • Londrina 2 x 1 Náutico

Quinta-feira, 12/11

  • Ponte Preta 0 x 2 Operário-PR
  • São Bernardo 2 x 2 Athletic
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