Última rodada da Série B: saiba quem ainda pode subir e o horário das partidas

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A última rodada da Série B promete emoção neste sábado, 14, com 7 jogos simultâneos às 16h30. Serão definidos o campeão, a segunda vaga direta para a Série A (disputada por Juventude e Vila Nova), as últimas vagas nos playoffs (CRB, Goiás ou Atlético-GO) e o quarto time rebaixado (Ceará ou Avaí). O Novorizontino já está na elite.

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A Série B do Campeonato Brasileiro chega à sua última rodada com disputas que prometem emoção até o apito final. Neste sábado, 14, sete partidas serão realizadas simultaneamente, às 16h30 (de Brasília), definindo o título da competição, a segunda vaga direta na Série A de 2027, os últimos classificados para os playoffs de acesso e o quarto clube rebaixado à terceira divisão. Outros três confrontos da 38ª rodada foram antecipados e já aconteceram.

O Novorizontino chega à decisão na liderança, com 70 pontos, e já tem presença assegurada na elite do futebol nacional. A equipe paulista, porém, ainda busca confirmar o título diante do Criciúma. Logo atrás aparece o Juventude, com 68 pontos, seguido pelo Vila Nova, com 66. Os dois últimos disputam a segunda vaga direta, em uma corrida que pode ser decidida por resultados simultâneos em Caxias do Sul e Fortaleza.

Quem ainda pode subir para a Série A?

O Juventude depende apenas de si para conquistar o acesso. Uma vitória sobre o Botafogo-SP, no estádio Alfredo Jaconi, garante o retorno do clube gaúcho à primeira divisão. A equipe também pode subir mesmo sem vencer, dependendo do resultado do Vila Nova. Já o time goiano precisa derrotar o Fortaleza, na Arena Castelão, e torcer para que o adversário direto não vença seu compromisso.

A disputa, no entanto, não termina com a classificação dos dois primeiros colocados. Pela mudança no regulamento da Série B em 2026, apenas campeão e vice sobem diretamente. As outras duas vagas serão decididas em confrontos eliminatórios de ida e volta, envolvendo os clubes que terminarem entre a terceira e a sexta colocação. O terceiro enfrenta o sexto, enquanto o quarto joga contra o quinto.

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Criciúma e Fortaleza já estão garantidos nos playoffs, assim como o clube que ficar atrás na disputa entre Juventude e Vila Nova. A última vaga no mata-mata está entre CRB, Goiás e Atlético-GO, todos com 58 pontos. O CRB ocupa a sexta posição e depende apenas de uma vitória contra o Ceará para avançar. O Goiás visita o Sport e precisa superar o concorrente nos critérios de classificação, enquanto o Atlético-GO enfrenta o Cuiabá e necessita de tropeços dos dois rivais.

Como está a disputa pela permanência na Série B?

Na parte inferior da tabela, o cenário também é de tensão. Ponte Preta, América-MG e Londrina já estão rebaixados, enquanto Ceará e Avaí disputam a última vaga de permanência na Série B. Com 43 pontos, o Ceará precisa apenas de um empate diante do CRB para se salvar. O Avaí, com 40, terá de vencer o América-MG, em Belo Horizonte, e torcer por uma derrota dos cearenses. A combinação de resultados transformará a última rodada em uma disputa de nervos tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da classificação.

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Jogos da última rodada da Série B e onde assistir:

Sábado, 14 de novembro – todos às 16h30 (de Brasília)

Juventude x Botafogo-SP – ESPN 2, Disney+, SportyNet (Youtube) e X Sports

– ESPN 2, Disney+, SportyNet (Youtube) e X Sports Criciúma x Novorizontino – ESPN 4 e Disney+

– ESPN 4 e Disney+ Fortaleza x Vila Nova – ESPN e Disney+

– ESPN e Disney+ Sport x Goiás – Disney+

– Disney+ CRB x Ceará – RedeTV!, SportyNet (TV e Youtube), Canal GOAT, X Sports e Disney+

– RedeTV!, SportyNet (TV e Youtube), Canal GOAT, X Sports e Disney+ Atlético-GO x Cuiabá – Disney+

– Disney+ América-MG x Avaí – SportyNet (Youtube), X Sports e Disney+

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Partidas da 38ª rodada já realizadas:

Quarta-feira, 11/11

Londrina 2 x 1 Náutico

Quinta-feira, 12/11

Ponte Preta 0 x 2 Operário-PR

São Bernardo 2 x 2 Athletic