UFC Wichita: como assistir a Junior Cigano x Derrick Lewis

Ex-campeão dos pesados do UFC, o brasileiro Junior Cigano volta ao octógono neste sábado para enfrentar o americano Derrick Lewis na luta principal do UFC Wichita, no estado do Kansas, nos Estados Unidos. O evento começa às 18h (de Brasília) e será transmitido apenas via pay-per-view, pelo canal Combate.

Lewis, que na escapou por pouco na pesagem (cravou 120,4kg na balança, o limite permitido e nove quilos a mais que Cigano), provocou dizendo que não encara o atleta catarinense como um adversário duro, mas Cigano não se importou. “Ele é meio polêmico, faz parte da carreira dele. Mas quando fala isso, dá uma demonstração clara de que está com medo.”

Cigano foi campeão do UFC em novembro de 2011, ao nocautear Cain Velásquez. Pouco mais de um ano depois, perdeu o cinturão para o próprio Cain. Depois iria ter chance novamente contra Cain e contra Stipe Miocic, mas em ambas acabou derrotado e não recuperou o título. Agora vai enfrentar um rival que disputou recentemente o cinturão, mas perdeu para o campeão Daniel Cormier.

“Estou há muito tempo no esporte, já vivi todo tipo de situação e acho que ele sabe quem vai enfrentar. Sou o cara mais duro da categoria para qualquer atleta, e ele está com medo. A chance dele é no primeiro round, mas a partir daí fica complicado para ele. Ele fala essas coisas pois está tentando mexer no meu emocional, para eu ficar com raiva e cometer erros. Mas não caio nessa.”

O evento nos Estados Unidos terá outros dois brasileiros em ação: Elizeu Capoeira, que enfrenta Curtis Millender, e Serginho Moraes, que encara Anthony Rocco Martin.

UFC Wichita – 9 de março de 2019

Peso-pesado (até 120,7kg): Derrick Lewis x Junior Cigano

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Elizeu Capoeira x Curtis Millender

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Tim Means x Niko Price

Peso-pesado (até 120,7kg): Blagoy Ivanov x Ben Rothwell

Peso-leve (até 70,8kg): Beneil Dariush x Drew Dober

Peso-médio (até 84,4kg): Tim Boetsch x Omari Akhmedov

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Anthony Rocco Martin x Serginho Moraes

Peso-galo (até 61,7kg): Marion Reneau x Yana Kunitskaya

Peso-pena (até 65,8kg): Grant Dawson x Julian Erosa

Peso-pesado (até 120,7kg): Maurice Greene x Jeff Hughes

Peso-galo (até 61,7kg): Louis Smolka x Matt Schnell

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Alex Morono x Zak Ottow

Peso-leve (até 70,8kg): Alex White x Dan Moret

(com Estadão Conteúdo)