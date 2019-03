UFC Wichita: Cigano dá show e consegue terceira vitória seguida

Ex-campeão dos pesados do UFC, o brasileiro Junior Cigano voltou ao octógono neste sábado para enfrentar o americano Derrick Lewis na luta principal do UFC Wichita, no estado do Kansas, nos Estados Unidos. O brasileiro venceu por nocaute técnico a 1m58s do segundo round.

Logo após a vitoria, Cigano mostrou que está bem fisica e tecnicamente e dedicou a vitoria ao filho. “Estou me sentindo muito bem. Eu tinha combinações, trabalhei em cima disso, sabíamos que ia pegar alguma hora. Hoje é aniversário do meu filho Bento e queria que todo mundo cantasse comigoParabéns para você., disse Cigano, em entrevista ao Canal Combate.

Lewis, que na escapou por pouco na pesagem (cravou 120,4kg na balança, o limite permitido e nove quilos a mais que Cigano), antes da luta provocou dizendo que não encarava o brasileiro como um adversário duro, mas Cigano não se importou. “Ele é meio polêmico, faz parte da carreira dele. Mas quando fala isso, dá uma demonstração clara de que está com medo.”