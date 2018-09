UFC: Werdum recebe suspensão de dois anos por doping

O lutador brasileiro de MMA Fabricio Werdum foi flagrado em um exame antidoping e recebeu suspensão de dois anos. A punição foi anunciada nesta terça-feira (11) pela Agência Antidoping dos EUA (Usada, na sigla em inglês), o órgão responsável pelo controle de substâncias proibidas no UFC.

O atleta gaúcho de 41 anos falhou em exame realizado em 25 de abril, que apontou presença do esteroide anabolizante trembolona e do metabólito epitrembolona, substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidoping (Wada).

A punição é retroativa ao dia 22 de maio de 2018, quando foi divulgado a suspeita de violação. O ex-campeão peso-pesado do UFC, portanto, só poderá voltar a lutar a partir de 23 de maio de 2020, quando estará com 42 anos.

Werdum estava escalado para a luta principal do primeiro evento do UFC na Rússia, contra Alexey Oleinik, no próximo sábado, mas foi substituído por Mark Hunt. Em sua última luta, o brasileiro foi nocauteado por Alexander Volkov, em Londres, em 17 de março. Seu cartel no MMA aponta 23 vitórias, oito derrotas e um empate.