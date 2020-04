UFC também quebrará quarentena e fará evento em reserva indígena dos EUA

Nem todos os grandes eventos esportivos do mundo foram paralisados nesta pandemia do coronavírus. Em uma decisão bastante controversa, o presidente do principal campeonato de MMA do mundo, Dana White, confirmou a realização do UFC 249 para o sábado dia 18 de abril, evento que será fechado ao público e com a presença de três lutadores brasileiros.

A sede das lutas ainda era mantida em sigilo pela organização – Dana chegou a dizer que seria em uma “ilha” –, mas na última terça-feira 7, o jornal americano New York Times revelou que o evento acontecerá na arena de um cassino localizado numa reserva indígena, na Califórnia. A informação foi confirmada nesta quarta 8 por VEJA.

Levar o UFC 249 para o Tachi Palace Casino Resort, a cerca de 300 quilômetros de Los Angeles, foi a forma encontrada por Dana White para driblar as restrições impostas por autoridades federais e estaduais que proibiram a realização de eventos esportivos no país. O cassino pertence à tribo Tachi-Yokut, parte da comunidade indígena Santa Rosa, cuja autonomia é reconhecida pelo governo federal americano, e que, portanto, mantém suas próprias regras.

O UFC realizou eventos com portões fechados, como o UFC Fight Night em Brasília, em 14 de março, e precisou adiar outros três eventos em março e abril. Desde então, a organização uniu suas forçar para manter o UFC 249, que estava previsto para ocorrer no Barclays Center, no Brooklyn. Com a ausência de outras ofertas de eventos esportivos ao vivo, Dana White acredita que obterá números ainda melhores com a venda de pay-per-view.

Dana White garante que o evento em meio à pandemia não colocará nenhum dos envolvidos em risco. Segundo ele, lutadores, treinadores, juízes e profissionais da transmissão já foram submetidos a exames e não estão infectados, e novos testes serão feitos no dia do evento.

A luta principal seria o aguardado duelo entre o russo Khabib Nurmagomedov e o americano Tony Ferguson, valendo o cinturão dos leves. O atleta europeu, no entanto, foi obrigado a seguir isolado em seu país e teve de ser substituído pelo americano Justin Gaethje na luta pelo título interino. A segunda luta mais importante do evento será entre a brasileira Jéssica Andrade “Bate-Estaca” diante da americana Rose Namajunas, pelo peso-palha feminino.

‘Tenho contas a pagar’, diz lutador que participará do evento – Outros dois brasileiros estão confirmados no evento. Ronaldo Jacaré enfrentará o jamaicano Uriah Hall, pelo peso-médio, enquanto Vicente Luque enfrentará o americano Niko Price entre os meio-médios.

Em contato com VEJA, Ronaldo Jacaré disse que segue treinando normalmente na garagem de sua casa e que confia nos procedimentos de segurança do UFC.“Não só eu, o mundo todo está preocupado com o coronavírus, ninguém está imune. Mas tenho certeza de que o UFC vai cuidar da nossa saúde, como sempre fez”, afirmou o lutador capixaba de 40 anos.

Ela afirma que nenhum atleta foi obrigado a participar do evento por questões contratuais. “Só vai quem quer, o Dana deixou aberta a possibilidade de não participar. Vejo que muita gente segue trabalhando e eu também tenho filhos e contas a pagar”.

Card do UFC 249 – sábado, 18 de abril de 2020

Lutas confirmadas:

Peso-leve: Tony Ferguson x Justin Gaethje

Peso-palha: Jessica Bate-Estaca x Rose Namajunas

Peso-pesado: Greg Hardy x Yorgan De Castro

Peso-meio-médio: Vicente Luque x Niko Price

Peso-pena: Jeremy Stephens x Calvin Kattar

Peso-pesado: Francis Ngannou x Jairzinho Rozenstruik

Peso-médio: Ronaldo Jacaré x Uriah Hall

Peso-leve: Alexander Hernandez x Omar Morales

Peso-galo: Ray Borg x Marlon Vera

Peso-leve: Michael Johnson vs. Khama Worthy

Peso-galo: Sijara Eubanks x Sarah Moras

Peso-meio-pesado: Sam Alvey x Ryan Spann