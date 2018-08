UFC São Paulo tem ingressos de até R$ 2.700

O UFC divulgou os preços dos ingressos e as lutas do próximo evento em São Paulo, dia 22 de setembro, no Ginásio do Ibirapuera. A noite, que terá como principal luta o duelo entre o brasileiro Glover Teixeira e o americano naturalizado britânico Jimi Manuwa, terá entradas custando entre 175 reais (cadeira superior B, com meia entrada) e 2.700 reais (pacote VIP, com serviço de comida e bebida). Esse será o último evento no Brasil em 2018 e o sexto em São Paulo desde 2013. A venda de ingressos começa nesta quinta-feira pelo site indicado pela organização.

Teixeira, 38 anos, é o oitavo colocado entre os meio-pesados e enfrenta Manuwa, também de 38 anos, quinto colocado na categoria. Na outra luta de destaque, a brasileira Ketlen Vieira, invicta e número dois na categoria peso-galo, enfrenta a americana Tonya Evinger.

O card do UFC São Paulo

Jimi Manuwa x Glover Teixeira

Ketlen Vieira x Tonya Evinger

Rogério Minotouro x Sam Alvey

Antônio Cara de Sapato x Elias Theodorou

Renan Barão x Andre Ewell

Alex “Cowboy” Oliveira x Neil Magny

Sergio Moraes x Ben Saunders

Thales Leites x Hector Lombard

Francisco “Massaranduba” Trinaldo x Evan Dunham

Elizeu “Capoeira” Zaleski x Belal Muhammad

Livia Souza x Alex Chambers

Luiz Henrique “KLB” x Ryan Spann