UFC São Paulo: Miocic destroi Maldonado em menos de 40 segundos

1. Stipe Miocic vence o brasileiro Fabio Maldonado na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 1/54 Stipe Miocic vence o brasileiro Fabio Maldonado na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Stipe Miocic vence o brasileiro Fabio Maldonado na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

2. Stipe Miocic vence o brasileiro Fabio Maldonado na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 2/54 Stipe Miocic vence o brasileiro Fabio Maldonado na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Stipe Miocic vence o brasileiro Fabio Maldonado na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

3. Stipe Miocic vence o brasileiro Fabio Maldonado na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 3/54 Stipe Miocic vence o brasileiro Fabio Maldonado na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Stipe Miocic vence o brasileiro Fabio Maldonado na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

4. Stipe Miocic vence o brasileiro Fabio Maldonado na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 4/54 Stipe Miocic vence o brasileiro Fabio Maldonado na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Stipe Miocic vence o brasileiro Fabio Maldonado na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

5. Stipe Miocic vence o brasileiro Fabio Maldonado na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 5/54 Stipe Miocic vence o brasileiro Fabio Maldonado na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Stipe Miocic vence o brasileiro Fabio Maldonado na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

6. Stipe Miocic vence o brasileiro Fabio Maldonado na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 6/54 Stipe Miocic vence o brasileiro Fabio Maldonado na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Stipe Miocic vence o brasileiro Fabio Maldonado na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

7. Antônio Carlos Junior vence Vitor Miranda na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 7/54 Antônio Carlos Junior vence Vitor Miranda na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Antônio Carlos Junior vence Vitor Miranda na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

8. Ring girl durante a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 8/54 Ring girl durante a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Ring girl durante a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

9. Antônio Carlos Junior vence Vitor Miranda na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 9/54 Antônio Carlos Junior vence Vitor Miranda na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Antônio Carlos Junior vence Vitor Miranda na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

10. Warlley Alves vence Márcio Alexandre Junior na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 10/54 Warlley Alves vence Márcio Alexandre Junior na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Warlley Alves vence Márcio Alexandre Junior na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

11. Warlley Alves vence Márcio Alexandre Junior na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 11/54 Warlley Alves vence Márcio Alexandre Junior na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Warlley Alves vence Márcio Alexandre Junior na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

12. O brasileiro Damian Maia vence o austríaco Alexander Yakovlev na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 12/54 O brasileiro Damian Maia vence o austríaco Alexander Yakovlev na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) O brasileiro Damian Maia vence o austríaco Alexander Yakovlev na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

13. O brasileiro Damian Maia vence o austríaco Alexander Yakovlev na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 13/54 O brasileiro Damian Maia vence o austríaco Alexander Yakovlev na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) O brasileiro Damian Maia vence o austríaco Alexander Yakovlev na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

14. Público acompanha a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 14/54 Público acompanha a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Público acompanha a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

15. O brasileiro Damian Maia vence o austríaco Alexander Yakovlev na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 15/54 O brasileiro Damian Maia vence o austríaco Alexander Yakovlev na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) O brasileiro Damian Maia vence o austríaco Alexander Yakovlev na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

16. Ring girls durante a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 16/54 Ring girls durante a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Ring girls durante a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

17. Público acompanha a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 17/54 Público acompanha a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Público acompanha a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

18. O brasileiro Rony Jason perde o americano Robbie Peralta na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 18/54 O brasileiro Rony Jason perde o americano Robbie Peralta na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) O brasileiro Rony Jason perde o americano Robbie Peralta na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

19. O brasileiro Rony Jason perde o americano Robbie Peralta na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 19/54 O brasileiro Rony Jason perde o americano Robbie Peralta na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/Veja.com/VEJA) O brasileiro Rony Jason perde o americano Robbie Peralta na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

20. O brasileiro Rony Jason perde o americano Robbie Peralta na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 20/54 O brasileiro Rony Jason perde o americano Robbie Peralta na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) O brasileiro Rony Jason perde o americano Robbie Peralta na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

21. O brasileiro Rony Jason perde o americano Robbie Peralta na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 21/54 O brasileiro Rony Jason perde o americano Robbie Peralta na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) O brasileiro Rony Jason perde o americano Robbie Peralta na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

22. O brasileiro Rony Jason perde o americano Robbie Peralta na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 22/54 O brasileiro Rony Jason perde o americano Robbie Peralta na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) O brasileiro Rony Jason perde o americano Robbie Peralta na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

23. Final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 23/54 Final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

24. O brasileiro Elias Silvério vence o americano Ernest Chavez na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 24/54 O brasileiro Elias Silvério vence o americano Ernest Chavez na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) O brasileiro Elias Silvério vence o americano Ernest Chavez na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

25. O brasileiro Elias Silvério vence o americano Ernest Chavez na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 25/54 O brasileiro Elias Silvério vence o americano Ernest Chavez na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) O brasileiro Elias Silvério vence o americano Ernest Chavez na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

26. O brasileiro Elias Silvério vence o americano Ernest Chavez na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 26/54 O brasileiro Elias Silvério vence o americano Ernest Chavez na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) O brasileiro Elias Silvério vence o americano Ernest Chavez na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

27. Público acompanha a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 27/54 Público acompanha a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Público acompanha a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

28. O brasileiro Elias Silvério vence o americano Ernest Chavez na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 28/54 O brasileiro Elias Silvério vence o americano Ernest Chavez na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) O brasileiro Elias Silvério vence o americano Ernest Chavez na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

29. O russo Rashid Magomedov vence o brasileiro Rodrigo Damm na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 29/54 O russo Rashid Magomedov vence o brasileiro Rodrigo Damm na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) O russo Rashid Magomedov vence o brasileiro Rodrigo Damm na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

30. O russo Rashid Magomedov vence o brasileiro Rodrigo Damm na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 30/54 O russo Rashid Magomedov vence o brasileiro Rodrigo Damm na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) O russo Rashid Magomedov vence o brasileiro Rodrigo Damm na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

31. O russo Rashid Magomedov vence o brasileiro Rodrigo Damm na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 31/54 O russo Rashid Magomedov vence o brasileiro Rodrigo Damm na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) O russo Rashid Magomedov vence o brasileiro Rodrigo Damm na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

32. O brasileiro Rodrigo Damm perde na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 32/54 O brasileiro Rodrigo Damm perde na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) O brasileiro Rodrigo Damm perde na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

33. Ring girl durante a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 33/54 Ring girl durante a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Ring girl durante a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

34. O russo Gasan Umalatov vence o brasileiro Paulo Thiago na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 34/54 O russo Gasan Umalatov vence o brasileiro Paulo Thiago na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) O russo Gasan Umalatov vence o brasileiro Paulo Thiago na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

35. O russo Gasan Umalatov vence o brasileiro Paulo Thiago na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 35/54 O russo Gasan Umalatov vence o brasileiro Paulo Thiago na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) O russo Gasan Umalatov vence o brasileiro Paulo Thiago na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

36. O russo Gasan Umalatov vence o brasileiro Paulo Thiago na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 36/54 O russo Gasan Umalatov vence o brasileiro Paulo Thiago na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) O russo Gasan Umalatov vence o brasileiro Paulo Thiago na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

37. O russo Gasan Umalatov vence o brasileiro Paulo Thiago na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 37/54 O russo Gasan Umalatov vence o brasileiro Paulo Thiago na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) O russo Gasan Umalatov vence o brasileiro Paulo Thiago na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

38. Ring girl durante a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 38/54 Ring girl durante a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Ring girl durante a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

39. Kevin Souza vence Mark Eddiva na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 39/54 Kevin Souza vence Mark Eddiva na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Kevin Souza vence Mark Eddiva na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

40. Público acompanha a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 40/54 Público acompanha a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Público acompanha a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

41. Kevin Souza vence Mark Eddiva na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 41/54 Kevin Souza vence Mark Eddiva na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Kevin Souza vence Mark Eddiva na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

42. Ring girl durante a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 42/54 Ring girl durante a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Ring girl durante a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

43. Pedro Munhoz vence Matt Hobbar na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 43/54 Pedro Munhoz vence Matt Hobbar na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Pedro Munhoz vence Matt Hobbar na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

44. Ring girls na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 44/54 Ring girls na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Ring girls na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

45. Pedro Munhoz vence Matt Hobbar na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 45/54 Pedro Munhoz vence Matt Hobbar na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Pedro Munhoz vence Matt Hobbar na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

46. Pedro Munhoz vence Matt Hobbar na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 46/54 Pedro Munhoz vence Matt Hobbar na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Pedro Munhoz vence Matt Hobbar na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

47. Final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 47/54 Final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

48. Matt Hobbar perde na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 48/54 Matt Hobbar perde na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Matt Hobbar perde na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

49. Marcos "Pezão" vence Rick "Monstro" na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 49/54 Marcos "Pezão" vence Rick "Monstro" na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Marcos "Pezão" vence Rick "Monstro" na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

50. Ring girl durante a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 50/54 Ring girl durante a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Ring girl durante a final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

51. Rick "Monstro" perde na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 51/54 Rick "Monstro" perde na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Rick "Monstro" perde na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

52. Ricardo "Demente" vence Wagner Gomes na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 52/54 Ricardo "Demente" vence Wagner Gomes na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Ricardo "Demente" vence Wagner Gomes na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo

53. Wagner Gomes perde na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo zoom_out_map 53/54 Wagner Gomes perde na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo (Ivan Pacheco/VEJA.COM/VEJA) Wagner Gomes perde na final do TUF Brasil 3 no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo