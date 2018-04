UFC: McGregor invade evento, quebra ônibus e pode ser preso

O lutador de MMA Conor McGregor invadiu um evento promocional do UFC 223 em Nova York, nesta quinta-feira, para perseguir seu desafeto, o russo Khabib Nurmagomedov, que vai lutar com o americano Max Holloway. McGregor atirou latas de lixo e até barras de ferro em direção ao ônibus em que Khabib e mais lutadores estavam.

O surto de McGregor causou danos também ao lutador americano Michael Chiesa, que teve ferimentos no rosto ao ser atingido pelos estilhaços da janela do ônibus. McGregor, que não luta no UFC há dois anos, ficou irritado porque Khabib se desentendido com o companheiro de treino do irlandês, Artem Lobov, na última quarta-feira.

Após o transtorno, o presidente do UFC, Dana White, confirmou que há um mandado de prisão para McGregor. “A polícia está procurando por ele agora, seu avião não pode sair de Nova York. Se não o encontrarem, ele vai ter de se entregar. O que fez foi péssimo para a carreira dele. Estamos falando de um homem que tem uma criança em casa. Como ele pode fazer algo assim?”