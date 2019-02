UFC: Georges St. Pierre anuncia aposentadoria do MMA

O lutador canadense Georges St. Pierre anunciou nesta quinta-feira, 21, sua aposentadoria do MMA, aos 37 anos. Ele é um dos maiores campeões da história do UFC, com cinturões nas categorias médio e meio-médio.

“Estou anunciando a minha aposentadoria. Falo isso sem lágrimas, estou muito feliz com essa decisão. É preciso muita disciplina para ser campeão, mas também para deixar o esporte no topo. Agradeço à minha família, meus treinadores, parceiros de treino, empresários e adversários. Vou continuar praticando artes marciais e apreciando a nova geração de competidores”, declarou.

St. Pierre se aposenta com um cartel de 26 vitórias e apenas duas derrotas. Ele é o atleta há mais tempo invicto, com 13 vitórias consecutivas no UFC, e também é o atleta que mais venceu lutas valendo cinturão (13), além de receber o prêmio de melhor lutador de todas as categorias do UFC, em 2009.