UFC Fortaleza: como e onde assistir a Assunção x Moraes e à luta de Aldo

A cidade de Fortaleza receberá neste sábado, 2, o primeiro evento do UFC no Brasil em 2019. Dois atletas nacionais se enfrentam na luta principal: Raphael Assunção e Marlon Moraes, que ocupam, que vêm de bons resultados na categoria peso-galo. A principal atração do evento, no entanto, fará a luta anterior: o ex-campeão José Aldo enfrentará Renato Moicano, pelo peso-pena. O terceiro evento da organização na capital cearense – os outros foram em 2013 e 2017 – começa às 20h (de Brasília) e será transmitido por meio de pay-per-view no canal Combate. A Rede Globo transmitirá as lutas principais com atraso, depois do programa Altas Horas.

O fato de José Aldo não fazer a luta principal do UFC Fortaleza causou estranheza nos fãs de MMA. Nesta semana, no entanto, o lutador de 32 anos, que planeja cumprir mais três lutas e se aposentar, explicou que a decisão partiu de seu treinador, Dedé Pederneiras, que não queria que seu atleta fosse submetido a cinco rounds. Seu pedido foi acatado pelo presidente Dana White, que, então, ofereceu a oportunidade a dois brasileiros que já se permitem sonhar com o cinturão em 2019.

Raphael Assunção e Marlon Moraes, ocupam, respectivamente, a terceira e quarta colocação do ranking peso-galo do UFC. Quem vencer, portanto, se credencia a sonhar com o cinturão, atualmente nas mãos do americano TJ Dillashaw. A luta é uma ravanche para Moraes, que em 2017 foi derrotado por Assunção em decisão dividida da arbitragem.

Outra atração do evento será o veterano Demian Maia, que enfrenta o americano Lyman Good, pelo peso-meio-médio. Confira, abaixo, o card completo:

UFC Fortaleza – 2 de fevereiro de 2019

Card Principal:

Raphael Assunção x Marlon Moraes – Peso-galo (até 61,7kg)

José Aldo x Renato Moicano – Peso-pena (até 66,2kg)

Demian Maia x Lyman Good – Peso-meio-médio (até 77,6kg)

Charles do Bronx x David Teymur – Peso-leve (até 70,8kg)

Johnny Walker x Justin Ledet – Peso-meio-pesado (até 93,4kg)

Livinha Souza x Sarah Frota – Peso-palha (até 52,6kg)

Card Preliminar:

Anthony Hernandez x Markus Maluko – Peso-médio (até 84,4kg):

Mara Romero Borella x Taila Santos – Peso-mosca (até 57,2kg)

Thiago Pitbull x Max Griffin – Peso-meio-médio (até 77,6kg)

Júnior Albini x Jairzinho Rozenstruik – Peso-pesado (até 120,7kg)

Ricardo Carcacinha x Said Nurmagomedov – Peso-galo (até 61,7kg)

Magomed Bibulatov x Rogério Bontorin – Peso-mosca (até 57,2kg):

Geraldo de Freitas x Felipe Cabocão – Peso-pena (até 66,2kg):