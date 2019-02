UFC: Fardado, Anderson tem encarada amistosa com Diaz

Anderson Silva encontrou o americano Nick Diaz, o adversário de seu retorno ao UFC, pela primeira vez na noite desta quinta-feira, em Las Vegas. O lutador brasileiro participou de um encontro com a imprensa e surpreendeu pelo figurino: vestia uma camisa que lembrava o uniforme usado pelo Bope (Batalhão de Operações Especiais). No momento da tradicional encarada para os fotógrafos, Anderson e Diaz se trataram de forma bastante respeitosa, com um aperto de mão e um abraço e sem trocar nenhuma provocação.

Este foi o primeiro encontro entre os protagonistas da luta principal do UFC 183, que acontece na madrugada deste sábado, porque Diaz faltou no primeiro evento programado pela organização na quarta-feira. O americano de 31 anos explicou que perdeu seu voo, pois dormiu até mais tarde e, marrento, disse que sua única obrigação é bater o peso e lutar no sábado.

Na ocasião, Anderson disse que não considerava a ausência de Nick como uma falta de respeito, mas, de certa forma, devolveu a indelicadeza nesta quinta-feira ao chegar 20 minutos atrasado e deixar o americano esperando. Nesta sexta-feira, os dois participarão da pesagem oficial e têm que bater os 84 quilos da categoria dos médios. A luta deste sábado marcará a volta do ex-campeão, treze meses depois da grave lesão sofrida por Anderson na derrota para o atual dono do cinturão, o americano Chris Weidman. O card principal do UFC 183 terá início às 22h (de Brasília).