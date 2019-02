UFC: Dana diz que Spider andará sem muletas em 30 dias

O americano Dana White, presidente do UFC, visitou o brasileiro Anderson Silva na noite desta sexta-feira, em sua casa em Torrance, nos arredores de Los Angeles, e publicou algumas fotos da recuperação do atleta nas redes sociais. O Spider passou por uma cirurgia na canela esquerda depois de se lesionar na luta contra o americano Chris Weidman, em 28 de dezembro, em Las Vegas. Aos 38 anos, Anderson está andando com ajuda de muletas e divide seu dia entre a família a fisioterapia.

“A recuperação na sua perna está sendo rápida, ele estará andando sem muletas em 30 dias”, escreveu Dana White, na foto que mostra os pontos da cirurgia na perna de Anderson Silva. “Ele está se sentindo ótimo”, completou o presidente do UFC, que na visita desta sexta estava acompanhado de Lorenzo Fertitta, um dos donos do torneio. Com duas derrotas seguidas e uma lesão que deve deixá-lo parado por pelo menos 6 meses, Anderson Silva ainda não confirmou se voltará a lutar profissionalmente.

​