UFC: Conor McGregor sai algemado da prisão após ataque

Após se entregar à polícia de Nova Iorque na madrugada desta sexta-feira, o lutador irlandês Conor McGregor saiu algemado da prisão e foi transferido para uma Corte no Brooklyn, onde vai ser indiciado com três queixas de agressão e uma de conduta violenta, exercida na última quinta-feira, quando o irlandês invadiu um evento do UFC para agredir lutadores que estavam em um ônibus.

McGregor, com ajuda de outros membros de sua equipe, invadiu um evento do UFC 223 no Barclays Center, com o objetivo de agredir seu desafeto, o russo Khabib Nurmagomedov, que teve um desentendimento na última quarta-feira com o lutador Artem Lobov, companheiro de treino de McGregor, motivo principal para o ataque do irlandês.

JUST IN: #UFC star Conor McGregor walked out of police station in #NewYorkCity after backstage melee he allegedly instigated pic.twitter.com/h8MUGhJDKr — WBZ | CBS Boston News (@wbz) April 6, 2018

Câmeras de segurança e de testemunhas flagraram Conor McGregor atirando latas de lixo e até barras de ferro contra um ônibus que transportava atletas do UFC, incluindo o Khabib. Os lutadores Michael Chiesa e Ray Borg sofreram danos ao serem atingidos por estilhaços da janela do veículo e estão fora do UFC 223, assim como o americano Max Holloway, que faria a luta principal do evento contra Khabib, mas não foi liberado pelo departamento médico.

McGregor, que não luta no UFC há quase dois anos, mas segue como campeão peso-leve, ficou irritado porque Khabib se desentendeu com o companheiro de treino do irlandês, Artem Lobov. Confira, abaixo, imagens do ataque feitas pelo site TMZ:

Conor McGregor enlouqueceu de vez… criaram um monstro pic.twitter.com/zlL2490iAV — Corneta Fight (@CornetaFight) April 5, 2018

Dana White: ‘Coisa mais nojenta da história do UFC’

O presidente do UFC, Dana White não economizou nas críticas ao lutador, de quem foi bastante íntimo no passado. Horas depois do incidente, revelou que McGregor seria detido. “Isso foi a coisa mais nojenta que eu já vi em toda a história da companhia. A polícia está procurando por ele agora, seu avião não pode sair de Nova York. Se não o encontrarem, ele vai ter de se entregar. O que fez foi péssimo para a carreira dele”, desabafou.

“Não sei se ele está drogado, o que realmente aconteceu. Mas como o cara pôde vir fazer algo assim? Estamos falando de uma pessoa que acabou de ser pai. Ele acabou de ter um bebê. É assim que ele age? Conor, você tem um filho em casa.” A relação entre o presidente e a maior estrela do UFC já havia estremecido nos últimos anos, com o afastamento do irlandês da companhia – em sua aventura no boxe, foi derrotado por Floyd Mawyeather.