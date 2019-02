UFC: as 20 zebras mais chocantes dos 20 anos do torneio

1. UFC 1: Royce Gracie x Ken Shamrock zoom_out_map 1/20 (Reprodução/VEJA)

O franzino Royce Gracie pesava menos de 80 quilos, mas enfrentaria na semifinal do primeiro UFC o forte americano Ken Shamrock, com mais de 100 quilos. Shamrock já falava como se estivesse garantido na final, mas o brasileiro mostrou que seu jiu-jitsu era uma arma letal e passou para a próxima fase. O resto da história é conhecida: Royce Gracie venceu três dos quatro primeiros eventos do UFC.

2. UFC 162: Anderson Silva x Chris Weidman zoom_out_map 2/20 (Josh Hedges/Zuffa LLC/Getty Images/VEJA)

Chris Weidman era só mais um lutador que seria facilmente derrotado por Anderson Silva - pelo menos era essa a aposta da maioria dos fãs. Mas não foi bem assim. O americano foi agressivo e nocauteou o brasileiro, se tornando o novo campeão dos médios. A derrota de Anderson Silva pegou de surpresa até o campeão Jon Jones, que passou alguns minutos perto do octógono sem entender o que tinha acontecido.

3. UFC 69: Matt Serra x Georges St-Pierre zoom_out_map 3/20 (Reprodução/VEJA)

O canadense Georges St-Pierre tinha acabado de tirar o cinturão dos meio-médios de Matt Hughes, um dos lutadores mais respeitados do torneio. Seu próximo adversário era Matt Serra, um atleta apenas mediano que tinha acabado de vencer o TUF. A surpresa aconteceu ainda no primeiro round, quando Serra acertou vários socos e depois nocauteou St-Pierre no ground and pound.

4. UFC 70: Mirko Cro Cop x Gabriel Napão zoom_out_map 4/20 (Reprodução/VEJA)

O brasileiro Gabriel Napão era desconhecido no exterior quando recebeu a missão de lutar contra o astro Mirko Cro Cop. Conhecido pelos seus chutes fortes, o croata era um dos mais temidos do UFC. Mas Napão surpreendeu o rival e o nocauteou com sua principal arma: acertou um chute alto na cabeça e fez Cro Cop desmaiar com as pernas entrelaçadas.

5. UFC 128: Jon Jones x Maurício Shogun zoom_out_map 5/20 (Divulgação/UFC/VEJA)

O brasileiro Maurício Shogun era campeão meio-pesado quando enfrentou o jovem Jon Jones, de apenas 23 anos. "Bones" não deu chance e passou três rounds batendo em Shogun, até o árbitro interromper a luta e entregar o cinturão ao novo campeão. Hoje com seis defesas de título, Jon Jones continua imbatível na categoria.

6. UFC 92: Frank Mir x Rodrigo Minotauro zoom_out_map 6/20 (Reprodução/VEJA)

O brasileiro Rodrigo Minotauro era uma das maiores estrelas do Pride e chegou ao UFC como grande reforço para a marca. Ele conquistou o título interino ao vencer Tim Sylvia e só precisava passar pelo americano Frank Mir para disputar o cinturão contra Brock Lesnar, mas Mir venceu o brasileiro com uma finalização no segundo round.

7. UFC 156: Antônio Pezão x Alistair Overeem zoom_out_map 7/20 (Josh Hedges/Zuffa LLC/Divulgação/VEJA)

O holandês Alistair Overeem precisava de uma simples vitória contra Antônio Pezão para disputar o cinturão dos pesados. Overeem passou os dois rounds golpeando e provocando o rival, mas ele não esperava que Pezão conseguisse uma boa sequência de socos que o deixaria nocauteado ainda de pé. Vitória do brasileiro, que logo depois perdeu para o campeão Cain Velasquez.

8. UFC 112: Frankie Edgar x BJ Penn zoom_out_map 8/20 (UFC/VEJA)

Considerado um prodígio, o havaiano BJ Penn era campeão dos leves quando enfrentou o então desconhecido Frankie Edgar, sem nenhuma vitória expressiva em seu cartel. A vitória parecia fácil, mas BJ Penn foi completamente dominado pelas quedas do rival e acabou derrotado. Frankie Edgar ficou com i cinturão da categoria e na luta seguinte voltou a derrotar Penn.

9. UFC 76: Maurício Shogun x Forrest Griffin zoom_out_map 9/20 (Reprodução/VEJA)

O brasileiro Maurício Shogun era campeão e uma das maiores estrelas do Pride. Foi contratado pelo UFC e enfrentou Forrest Griffin em sua luta de estreia. O americano conseguiu finalizar o rival no terceiro round, para decepção dos que esperavam uma bela atuação de Shogun.

10. UFC 86: Forrest Griffin x Rampage Jackson zoom_out_map 10/20 (Reprodução/VEJA)

O americano Rampage Jackson tentaria fazer sua segunda defesa de cinturão dos meio-pesados. O adversário era Forrest Griffin, que acabara de surpreender com uma vitória contra Maurício Shogun. E Griffin aprontou de novo, vencendo Rampage Jackson na decisão dos jurados e se tornando o novo campeão.

11. UFC 132: Ryan Bader x Tito Ortiz zoom_out_map 11/20 (Reprodução/VEJA)

Ryan Bader tinha acabado de perder para Jon Jones na luta que definiu o desafiante do campeão Maurício Shogun. Do outro lado, Tito Ortiz dava pistas que faria a última luta da sua carreira. Era o duelo de uma jovem promessa contra um atleta beirando a aposentadoria. Tito Ortiz conseguiu finalizar Ryan Bader com uma guilhotina, e as casas de apostas pagaram quase dez vezes mais que o valor apostado para quem confiou em Ortiz.

12. UFC 90: Junior Cigano x Fabrício Werdum zoom_out_map 12/20 (Reprodução/VEJA)

Fabrício Werdum vinha de dois belos nocautes quando foi escalado para enfrentar o estreante Junior Cigano. Desconhecido, o lutador radicado na Bahia entrou sem nenhuma pressão e nocauteou o compatriota logo no primeiro round, com um potente soco no queixo.

13. UFC 43: Randy Couture x Chuck Liddell zoom_out_map 13/20 (Reprodução/VEJA)

Ex-campeão dos pesados, Randy Couture decidiu descer de categoria para os meio-pesados. Seu adversário foi Chuck Liddell, que na época tinha apenas uma derrota e doze vitórias. Couture mostrou por que era um dos melhores lutadores do torneio, nocauteou o rival depois de um excelente ground and pound, no terceiro round, e ficou com o título interino.

14. UFC 68: Randy Couture x Tim Sylvia zoom_out_map 14/20 (Reprodução/VEJA)

Depois de perder duas vezes para o algoz Chuck Liddell, nos meio-pesados, Randy Couture decidiu que voltaria para os pesados. A luta na volta para a categoria foi contra o campeão Tym Sylvia, que tentava sua terceira defesa de título. Mas Randy Couture dominou todo o combate e venceu por decisão dos jurados.

15. TUF 17: Kelvin Gastelum x Uriah Hall zoom_out_map 15/20 (UFC/VEJA)

O americano Uriah Hall ganhou o apelido de "Homem-Ambulância", por mandar todos os seus adversários no reality show The Ultimate Figher para o hospital. Seu estilo agressivo impressionou Dana White, que se disse chocado com os nocautes. A final deveria servir apenas para formalizar o título de Hall, mas Kelvin Gastelum o surpreendeu e venceu por decisão dos jurados.

16. TUF Brasil 2: William Patolino x Leo Santos zoom_out_map 16/20 (Heitor Feitosa/VEJA)

A final da segunda edição do TUF Brasil seria entre William Patolino e o argentino Santiago Ponzinibbio, que sofreu uma lesão e foi substituído por Leo Santos. O favorito era Patolino, que tinha a preferência do público e se mostrou mais preparado na luta em pé. Mas Leo Santos surpreendeu quando encaixou uma boa imobilização e finalizou o rival na final do torneio.

17. UFC 14: Mark Coleman x Maurice Smith zoom_out_map 17/20 (Reprodução/VEJA)

Mark Coleman era campeão dos pesados e estava invicto, com seis vitórias no UFC, até cruzar com Maurice Smith. Coleman começou a luta derrubando o adversário, mas não conseguiu finalizar com o ground and pound. Visivelmente cansado, foi presa fácil para Smitch, que adotou a estratégia de acertar golpes sem correr perigo de queda e ir pontuando. Na época, os dois primeiros rounds duravam 15 minutos e o terceiro, apenas 3.

18. UFC 95: Paulo Thiago x Josh Koscheck zoom_out_map 18/20 (Reprodução/VEJA)

Uma revelação entre os meio-médios, o americano Josh Koscheck enfrentou o brasileiro Paulo Thiago, que fazia sua estreia no UFC. Koscheck provocou o brasileiro antes do confronto, dizendo que não sabia nem o nome do rival e não precisava se preparar direito. Dentro do octógono, Paulo Thiago calou o adversário com um belo nocaute.

19. UFC 46: BJ Penn x Matt Hughes zoom_out_map 19/20 (Reprodução/VEJA)

Matt Hughes era um dos melhores lutadores de sua época e se encaminhava para a sexta defesa do cinturão dos meio-médios. O americano, porém, cruzou com BJ Penn, que não deu chance para Hughes e o finalizou no primeiro round. Eles se enfrentaram outras duas vezes, com uma vitória para cada lado.