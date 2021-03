UFC anuncia retorno de público total em evento marcado para abril

O presidente do UFC, Dana White, anunciou a volta do público total aos eventos do Ultimate no próximo dia 24 de abril. De acordo com Dana, o UFC 261 será realizado em Jacksonville, na Flórida, nos Estados Unidos, em uma arena com capacidade para 15.000 pessoas. Desde o início do ano, o retorno já era estudado. O Ultimate chegou a realizar eventos em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, mas com somente 10% da capacidade do local.

“Como estão, todos? Faz um ano que estou esperando por este dia para dizer: Estamos de volta. UFC 261, dia 24 de abril, será em Jacksonville, na Flórida, com uma casa cheia de fãs”, disse White em vídeo divulgado nas redes sociais do UFC.

A última vez que os fãs puderam acompanhar um evento do Ultimate sem restrições ocorreu em 7 de março de 2020, em Las Vegas, também nos Estados Unidos. Na semana seguinte, em 14 de março, aconteceu o UFC Brasília, que teve a presença de público vetada pelo crescente aumento da Covid-19.

O evento contará com três disputas de cinturão, um deles a luta da brasileira Jéssica Bate-Estaca contra a russa Valentina Shevchenko, pelo peso mosca feminino (até 56,7 kg). A luta principal da noite será protagonizada pelo nigeriano Kamaru Usman, atual detentor do título dos meio-médios (até 77,1 kg) contra o americano Jorge Masvidal. A chinesa Weili Zang defende o cinturão das palhas (até 52 kg) contra a americana Rose Namajunas.

Segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins, o Estados Unidos é o país com maior número de casos de coronavírus (29,5 milhões) no mundo e, também, o primeiro em número de mortes decorrentes do vírus (536 mil). O Brasil vem logo na sequência, com 11,6 milhões de casos e 282 mil mortes.

Os Estados Unidos, no entanto, vêm apresentando melhora no controle da pandemia. Já foram vacinados 110 milhões de americanos, equivalente a cerca de 33% da população de 330 milhões. De acordo com o infectologista Anthony Fauci, principal conselheiro médico da Casa Branca, o país caminha para a maior normalidade de números da pandemia.