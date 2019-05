UFC 237: no Rio, José Aldo e Anderson Silva perdem suas lutas

O Rio de Janeiro recebeu um evento do UFC pela décima vez na noite deste sábado, com direito a lutas de lendas do MMA nacional, como Anderson Silva, José Aldo, além de uma disputa de cinturão na luta principal, entre a atual campeã peso-palha, a americana Rose Namajunas, diante da paranaense Jessica “Bate-Estaca”. Andrade. José Aldo foi vencido, por decisão unânime dos juizes, pelo australiano Alex Volkanovski, ainda invicto em sete lutas no UFC.

O ex-campeão Anderson Silva voltou a lutar no país depois de sete anos. Aos 44 perdeu também perdeu a luta nesta noite para o americano Jared Cannonier, pela categoria peso-médio, depois de receber duros golpes no joelho e ficar sem condições de voltar ao combate. O brasileiro disse que já nos treinamentos sentiu uma lesão no joelho direito e se desculpou com os torcedores.