UFC 237: evento no Rio terá Anderson, Aldo e disputa de cinturão

O UFC 237, marcado para 11 maio na Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, contará com dos dois maiores ídolos recentes do MMA brasileiro: Anderson Silva e José Aldo. A organização do evento confirmou nesta sexta-fira, 8, a presença dos ex-campeões no evento que ainda terá uma disputa de cinturão: a americana Rose Namajunas, campeã peso-palha, colocará seu cinturão em jogo contra a desafiante brasileira Jessica “Bate-Estaca” Andrade, número 1 no ranking da divisão.

Antes previsto para ocorrer na Arena da Baixada, em Curitiba, se mudou oficialmente para o Rio de Janeiro devido a divergências entre a organização e o Athlético Paranaense, dono do estádio. Este será o 10º evento do UFC na cidade.

Ex-campeão peso-pena, José Aldo já declarou que esse será seu último ano no UFC e que a conclusão perfeita para a sua carreira seria fazer suas lutas finais em casa. Atual líder do ranking, atrás apenas do campeão Max Holloway, Aldo vem de duas vitórias por nocaute técnico: sobre Jeremy Stephens, em julho de 2018, e sobre Renato Moicano, há pouco mais de um mês no UFC Fortaleza. Ele enfrentará o australiano Alexander Volkanovski, invicto desde 2013 e com 16 vitórias consecutivas. Atual número quatro entre os penas, ele pediu para lutar com Aldo após vencer Chad Mendes por nocaute técnico, em dezembro.

Outro grande atração será a volta de Anderson Silva ao Rio, sete anos depois da vitória sobre Stephan Bonnar. O ex-campeão dos médios enfrentou em sua última luta Israel Adesanya, no UFC 234, em fevereiro. E apesar da derrota por decisão unânime da arbitragem, o brasileiro de 43 anos teve grande atuação e fez uma luta equilibrada com o jovem nigeriano, que rendeu o bônus de Luta da Noite para ambos.

No Rio de Janeiro, Anderson enfrentará o americano Jared Cannonier, nono entre os médios e que vem de vitória sobre David Branch, no final do ano passado. Outro veterano sobe ao octógono: Rogério Minotouro enfrentará o americano Ryan Spann pelo peso-meio-pesado. A data da abertura oficial de venda de ingressos e o card completo será anunciado nas próximas semanas.

UFC 237: as lutas já confirmadas

Rose Namajunas x Jessica Andrade

Jared Cannonier x Anderson Silva

Jose Aldo x Alexander Volkanovski

Rogerio Minotouro x Ryan Spann

Luana Carolina x Yana Wu

Irene Aldana x Bethe Correia

Thiago Pitbull x Laureano Staropoli

Talita Bernardo x Jessica-Rose Clark

*Card sujeito a alterações; mais lutas a serem anunciadas.