UFC 237: evento no Rio tem Aldo, Anderson Silva e disputa de cinturão

O Rio de Janeiro receberá um evento do UFC pela décima vez na noite deste sábado, 11, com direito a lutas de lendas do MMA nacional, como Anderson Silva, José Aldo, além de uma disputa de cinturão na luta principal, entre a atual campeã peso-palha, a americana Rose Namajunas, diante da paranaense Jessica “Bate-Estaca”. Andrade. As lutas na Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, começam às 18h30 (de Brasília) e terão transmissão exclusiva do canal Combate.

O ex-campeão Anderson Silva volta a lutar no país depois de sete anos. Em fevereiro, a lenda do MMA foi derrotada em uma grande luta contra Israel Adesanya e, aos 44 aonos, buscará a reabilitação diante do americano Jared Cannonier, pelo peso-médio.

Muito querido pelo público carioca, José Aldo chega ao evento embalado depois de duas vitórias por nocaute sobre Renato Moicano e Jeremy Stephens. Neste sábado, na antepenúltima luta da noite, o lutador manauara encara o australiano Alex Volkanovski, ainda invicto em seis lutas no UFC.

Uma luta programada foi cancelada na véspera: Carlos Diego Ferreira teve uma crise de pedra no rim e não poderá enfrentar Francisco Massaranduba pelo peso-leve.

UFC 237 – 11 de maio de 2019, no Rio de Janeiro

Card principal (23h, horário de Brasília):

Peso-palha: Rose Namajunas x Jéssica “Bate-Estaca”

Peso-médio: Jared Cannonier x Anderson Silva

Peso-pena: José Aldo x Alexander Volkanovski

Peso-meio-médio: Thiago Pitbull x Laureano Staropoli

Card preliminar (18h15, horário de Brasília):

Peso-meio-pesado: Rogério Minotouro x Ryan Spann

Peso-leve: Thiago Moisés x Kurt Holobaugh

Peso-galo: Irene Aldana x Bethe Correia

Peso-leve: BJ Penn x Clay Guida

Peso-mosca: Luana Dread x Priscila Pedrita

Peso-meio-médio: Warlley Alves x Sérgio Moraes

Peso-galo: Raoni Barcelos x Carlos Huachin

Peso-galo: Talita Bernardo x Viviane Araújo