UFC 234: como assistir à luta de Anderson Silva x Israel Adesanya

Acontece na noite deste sábado, 9, a partir das 20h50 (de Brasília), o UFC 234, em Melbourne, na Austrália. O evento terá como luta principal a disputa de cinturão peso-médio entre o atleta local Robert Whittaker, atual campeão, e o americano Kelvin Gastelum. Outra atração será o retorno do brasileiro Anderson Silva que enfrenta o nigeriano Israel Adesanya. As lutas serão transmitidas por meio de pay-per-view, no canal Combate. O card principal deve ter início já na madrugada de domingo, 10.

Anderson Silva, de 43 anos, não luta desde fevereiro de 2017, quando venceu Derek Brunson no UFC 208. O ex-campeão foi flagrado em exame antidoping e suspenso pela Agência Antidoping dos Estados Unidos (Usada, na sigla em inglês). Em Melbourne, o “Spider” terá pela frente Adesanya, atleta de 29 anos e dupla nacionalidade (nigeriana e neozelandesa), tratado como uma das maiores promessas do MMA – tem 15 vitórias e nenhuma derrota no cartel.

UFC 234 – 9 de fevereiro de 2019, em Melbourne

Card principal

Peso-médio: Robert Whittaker x Kelvin Gastelum

Peso-médio: Israel Adesanya x Anderson Silva

Peso-galo: Rani Yahya x Ricky Simón

Peso-mosca: Montana de la Rosa x Nadia Kassem

Peso-meio-pesado: Jim Crute x Sam Alvey

Card preliminar

Peso-leve: Devonte Smith x Ma Dong Hyun

Peso-pena: Austin Arnett x Shane Young

Peso-mosca: Kai Kara-France x Raulian Paiva

Peso-galo: Teruto Ishihara x Kyung Ho Kang

Peso-leve: Lando Vannata x Marcos Rosa

Peso-leve: Jalin Turner x Callan Potter

Peso-galo: Wuliji Buren x Jonathan Martinez