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Esporte

Uefa multa Olympique de Marselha e Roma por descumprirem fair-play financeiro

Enquanto isso, outros sete clubes cumpriram o objetivo final do acordo e, portanto, saíram do regime de conciliação e não foram sancionados

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 16h52 | Atualizado em 17 jun 2026, 17h39
Edifício moderno branco com fachada de vidro azul, exibindo o logo e nome Olympique de Marseille 1899. Duas árvores altas e finas à direita, céu azul claro
O Olympique de Marseille foi multado em 10 milhões de euros por violar os regulamentos financeiros da UEFA, mas escapou da sanção mais severa - (CLEMENT MAHOUDEAU/AFP)
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O Olympique de Marselha recebeu uma multa de 10 milhões de euros (58,6 milhões de reais na cotação atual) nesta quarta-feira, 17, por violar as regras do fair-play financeiro da Uefa, mas escapou, por enquanto, de uma punição mais severa e poderá competir na próxima Liga Europa. No caso da Roma, o clube foi multado em 6 milhões de euros (35,2 milhões de reais) também por não cumprir por completo os objetivos estabelecidos.

Em comunicado, a Uefa, contudo, mantém ao Olympique a ameaça de “exclusão da próxima competição europeia” para a qual o clube se qualificar nas próximas três temporadas, caso não volte a cumprir os limites orçamentais dentro de um ano. Também foi imposta aos franceses “uma restrição na capacidade de inscrever novos jogadores” para a próxima Liga Europa, sem mais detalhes disponíveis no momento.

O Olympique, que também terá de comparecer em breve ao DNCG, órgão de controle financeiro do futebol francês, temia o veredicto da Uefa há várias semanas, uma vez que suas contas têm seguido um rumo oposto ao prometido no acordo de conciliação de 2022. Mas o comitê do Órgão de Controle Financeiro de Clubes da Uefa (CFCB) poupou a equipe de Marselha da punição mais severa, ou seja, a exclusão imediata, levando em consideração “o alcance limitado da infração, bem como a queda dos direitos de transmissão nacionais”, validando assim o principal argumento do clube.

A Roma, por sua vez, “ultrapassou ligeiramente a meta provisória estabelecida para o exercício financeiro que termina em 2025 e foi multada em 2 milhões de euros [11,7 milhões de reais]”. Uma multa adicional de 4 milhões de euros (23,4 milhões de reais) foi aplicada por ter registrado uma proporção entre receitas e custos superior a 70% no de 2025.

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Enquanto isso, outros dois clubes da primeira divisão francesa, Paris Saint-Germain e Monaco; dois clubes italianos, Milan e Inter de Milão; dois turcos, Besiktas e Trabzonspor; e o Royal Antwerp, da Bélgica, “cumpriram o objetivo final do acordo e, portanto, saíram do regime de conciliação” e não foram sancionados.

(Com AFP)

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