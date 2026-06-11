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Esporte

Uefa faz convite a árbitro somali que teve entrada nos EUA negada pelo governo Trump

Juiz apitará final da Supercopa Europeia entre Paris Saint-Germain e Aston Villa, em Salzburgo, na Áustria

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 11h22 | Atualizado em 11 jun 2026, 12h11
Um árbitro de futebol, vestindo camisa verde-limão e shorts pretos, observa jogadores em campo. À esquerda, um jogador de camisa branca com o número 17 chuta uma bola. À direita, cinco jogadores de camisa vermelha, alguns gesticulando, parecem discutir uma jogada. O fundo mostra a rede do gol e um letreiro branco com a palavra Total em vermelho
Árbitro Omar Artan em jogo entre Guiné Equatorial e Guiné (ISSOUF SANOGO/AFP)
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Uefa faz convite a árbitro somali que teve entrada nos EUA negada pelo governo Trump Priorize VEJA no Google

A Uefa anunciou que o árbitro somali Omar Artan foi escalado para comandar a aguardada final da Supercopa Europeia de 2026. A decisão está marcada para o dia 12 de agosto em Salzburgo, na Áustria, e colocará frente a frente as potências Paris Saint-Germain e Aston Villa.

A Supercopa europeia é um troféu oficial disputado em jogo único entre os vencedores dos dois maiores torneios do continente. De um lado, atuará o poderoso PSG, atual campeão da Champions League; do outro, o surpreendente Aston Villa, vencedor da Europe League Esta partida marca tradicionalmente o encontro dos campeões continentais na abertura oficial da nova temporada.

Contudo, a nomeação de Artan representa uma volta por cima no cenário do esporte. Eleito o melhor árbitro masculino da África em 2025 pela CAF, o somali de 34 anos viveu recentemente um amargo pesadelo. Ele havia feito história como o primeiro árbitro do seu país selecionado para apitar na Copa do Mundo da Fifa. Mas, ao chegar ao Aeroporto de Miami em junho para os preparativos do Mundial de 2026, teve sua entrada imediatamente negada nos Estados Unidos.

Mesmo apresentando a documentação correta e um visto plenamente válido, Artan enfrentou onze rigorosas horas de interrogatório da imigração americana. Um integrante do governo norte-americano justificou a intransigente recusa por supostas ligações do árbitro com a organização terrorista Al-Shabab, embora não tenham exibido provas. Deportado e definitivamente excluído do Mundial de 2026, Artan declarou enorme desapontamento com o caso, frisando ser “apenas um árbitro tentando realizar o maior sonho da vida”.

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Em resposta a esse doloroso revés, a Uefa firmou uma sólida parceria com a Confederação Africana de Futebol para recompensar o profissional. Aleksander Čeferin, presidente da Uefa, justificou a escalação afirmando que “o futebol é feito para conectar as pessoas”. O dirigente reforçou publicamente o desejo da entidade de valorizar, integrar e respeitar as inquestionáveis habilidades de arbitragem de Omar Artan no cenário global.

(Com AFP)

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TAGS:
Esporte
Futebol
Uefa
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