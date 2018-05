Uefa comete gafe e coloca Liverpool como campeão da Champions

Liverpool e Real Madrid decidem a Liga dos Campeões da Europa no dia 26 de maio em Kiev, na Ucrânia. Nesta quinta-feira, a Uefa, organizadora do torneio, cometeu uma gafe que irritou os torcedores do clube espanhol: colocou o Liverpool como campeão de 2018 em seu site oficial.

O erro ganhou grandes proporções e tomou conta das redes sociais, fazendo com que a Uefa tirasse sua página oficial do ar para realizar a manutenção e correção. Enquanto estava disponível, era possível ver o time inglês como vencedor na sessão da história da competição, dentro da área desta temporada.

UEFA website leaking the Champions League winners 👀 pic.twitter.com/r0CkmmnOXl — Anfield Nation (@anfieldnation1) May 4, 2018

Nesta edição da Champions, ocorreu outro problema semelhante, envolvendo o Liverpool indiretamente. Logo após eliminar o Barcelona, a Roma passou a vender entradas para a semifinal contra os ingleses antes mesmo do sorteio. Posteriormente, o confronto acabou se confirmando.

A decisão desta temporada é a segunda na história entre Liverpool e Real Madrid. Em 1981, o time inglês venceu por 1 a 0 e conquistou o terceiro de seus cinco títulos. O Real Madrid, com 12 taças, é o maior campeão da Champions.