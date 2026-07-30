Uefa ameaça boicotar competições da Fifa se Infantino for adiante com projeto comercial

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A Uefa anunciou boicote à Fifa em protesto contra a proposta da entidade mundial de criar uma empresa para administrar seus torneios, como a Copa do Mundo, e vender ações a investidores privados. A organização europeia, apoiada por outras confederações, rejeita a ideia e critica a Fifa por falta de consulta e governança por intimidação, alertando para a possível ausência de seleções europeias em Copas futuras.

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A Uefa anunciou boicote à Fifa nesta quinta-feira, 30. O posicionamento da organização europeia é um protesto contra a proposta da entidade mundial de futebol de criar uma empresa para administrar seus torneios e vender ações a investidores privados.

O novo projeto administrativo da Fifa foi anunciado nesta terça-feira, 28. A ideia é criar uma empresa privada para comercializar e organizar as competições da entidade, inclusive a Copa do Mundo. Além disso, a companhia inédita seria aberta para investimentos privados e venderia suas ações na bolsa.

A Uefa foi uma das primeiras organizações de futebol a se posicionar contra, recebendo o apoio da Confederação da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf) e da Confederação Asiática de Futebol (AFC). Nesta quarta-feira, 29, Gianni Infantino, presidente da Fifa, divulgou um vídeo explicando mais detalhadamente a proposta.

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A organização europeia de futebol fez uma reunião de emergência nesta quarta-feira, 29, e divulgou um dia depois o comunicado. A Uefa salientou que as 55 associações-membro rejeitam de forma unânime a projeto da Fifa. Caso essa situação permaneça como está, as seleções europeias, por exemplo, podem ficar de fora das próximas Copas do Mundo.

Confira um trecho do comunicado da UEFA:

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“A UEFA e as suas 55 federações-membro mantêm-se unidas. Rejeitamos, de forma unânime e inequívoca, a proposta da FIFA de transferir participações no Campeonato do Mundo e noutras competições da FIFA para investidores privados.

O Campeonato do Mundo não pode ser tratado como um produto de investimento. É um dos maiores legados desportivos do futebol. Foi construído ao longo de várias gerações por jogadores, seleções nacionais e adeptos de todos os continentes. Nenhuma parte dele deve, jamais, ser entregue a investidores privados. O Campeonato do Mundo não está à venda.

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É simultaneamente irresponsável e indefensável que uma proposta de tal importância para o futebol tenha sido concebida em segredo e levada à beira da aprovação sem qualquer consulta significativa com aqueles a quem foi confiada a gestão do desporto. Isto não é apenas uma falha profunda de liderança, mas uma renúncia ao dever da FIFA enquanto guardiã do futebol mundial.

As federações nacionais de todo o mundo enfrentam agora um ultimato: aceitar a apropriação irreversível das maiores competições de futebol ou arcar com as consequências. Não se trata de uma “decisão democrática”, mas sim de uma governação baseada na intimidação — um acto de coacção indigno de uma instituição a quem foi confiada a gestão do futebol mundial.”