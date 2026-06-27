TV Globo, CazéTV, árbitro e Pato: as gafes que já marcam a Copa do Mundo

A Copa do Mundo começou há pouco menos de duas semanas e já coleciona uma sequência de gafes dentro e fora dos gramados. Os deslizes apareceram tanto na organização do evento, como no episódio da reprodução gigante da taça na abertura do Mundial no Canadá, quando um pedaço da estrutura caiu no centro do campo durante os shows, quanto nas transmissões de televisão e plataformas digitais.

Já dentro de campo, o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio acabou chamando atenção ao anunciar, em inglês, a expulsão de um jogador sul-africano no jogo de abertura contra o México. O sotaque brasileiro e a confusa formulação da frase em inglês deixou os atletas confusos, o que acabou rendendo conteúdo para as redes sociais.

Na cobertura, os erros também chamaram atenção. Na CazéTV, um narrador confundiu a República Democrática do Congo com a República Dominicana do Congo. No SBT, Alexandre Pato virou assunto ao comentar a presença de A$AP Rocky, mas o artista que estava no evento era Travis Scott.

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A Globo, porém, acumula o maior número de episódios até agora. O primeiro aconteceu na cerimônia de abertura no México, quando Gustavo Villani afirmou que o boneco Labubu, exibido no evento, seria o mascote da Copa. Depois, Renata Silveira protagonizou outro momento comentado ao se confundir durante uma análise sobre Carlo Ancelotti. Ao falar sobre o ataque da seleção, a narradora trocou a palavra “bola” por “bunda”: “Só quero que ele coloque um ataque que coloque a bunda… a bola no fundo da rede nesse jogo”, disse.

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Os episódios mais recentes envolveram uma informação errada sobre a tabela da competição e uma tentativa de reproduzir uma comemoração de torcida. A Globo divulgou uma partida entre Tunísia e Paraguai que não existe na fase de grupos do Mundial. Dias depois, na transmissão do SporTV, Paulo Nunes, Renato Augusto e Felipe Melo tentaram repetir a “remada viking”, movimento popularizado pela torcida norueguesa, mas acabaram protagonizando uma cena constrangedora ao vivo.

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