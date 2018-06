TV: Galvão Bueno entra em ‘módulo’ Galvão Bueno

O narrador Galvão Bueno disse na semana passada, em entrevista a Pedro Bial, que seus jargões da narração esportiva surgem espontaneamente. Será?

No Jornal Nacional do último sábado, Galvão disse, em texto previamente editado e pensado, que Tite começaria o jogo contra a Croácia, neste domingo, em “módulo 2, com Fernandinho ao lado de Casemiro, mais cauteloso, e o atacante Neymar no banco. E lançou a “grande dúvida”: “E quando Neymar entrar no segundo tempo, Tite muda a forma de jogar para o módulo 1, mais ofensivo, ou mantém Fernandinho?”

O comentário soou despretensioso até que Galvão, pouco antes de o jogo começar, no domingo pela manhã, foi buscar lastro ao novo jargão, chamando o comentarista Junior: “E aí Junior, você concorda com o que eu falei ontem no Jornal Nacional, que o Tite começa com o módulo 2?”

Show de espontaneidade… quer dizer, “módulo jargão espontâneo”.

Penteado

Em tempo: na volta do Brasil ao segundo tempo do jogo contra a Croácia, para dizer que o time brasileiro mostrava mudanças nos primeiros minutos de jogo, Galvão lançou: “O Brasil já mudou o penteado…” Até o comentarista Casagrande não resistiu: “Mudar o penteado é demais, Galvão…”