Turquia x Paraguai na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida é válida pelo Grupo D; Estados Unidos e Austrália completam a chave. Saiba como assistir à transmissão ao vivo
Turquia e Paraguai se enfrentam nesta madrugada, à meia-noite (horário de Brasília), pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo. A partida será disputada no estádio da Área da Baía de San Francisco, nos Estados Unidos.
As duas seleções perderam na primeira rodada do grupo e precisam da vitória para seguirem sonhando com a classificação.
A seleção turca era a favorita contra a Austrália, mas acabou perdendo por 2 a 0, em um jogo em que teve posse e volume, mas pouca precisão. A esperança turca está na capacidade criativa de Arda Güler e no comando técnico de Hakan Çalhanoğlu.
Do outro lado, o Paraguai estreou contra os donos da casa, os Estados Unidos, e sofreu uma dura derrota por 4 a 1. O gol paraguaio foi marcado por Maurício, jogador do Palmeiras. A seleção de Gustavo Alfaro voltou ao Mundial depois de 16 anos, mas apresentou muita desorganização defensiva e cartões em excesso (5). A missão agora é encontrar em Julio Enciso e Miguel Almirón uma saída para atacar os espaços deixados pelos turcos.
Como assistir ao jogo entre Turquia e Paraguai hoje?
Turquia e Paraguai vão se enfrentar nesta madrugada, à meia-noite (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo 2026, no estádio da Área da Baía de San Francisco, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.
Prováveis escalações:
Turquia: Çakir; Celik, Demiral, Bardakci e Kadioglu; Yüsek e Kökçü; Çalhanoglu, Yilmaz e Arda Güler; Aktürkoglu. Técnico: Vincenzo Montella.
Paraguai: Orlando Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete e Júnior Alonso; Andrés Cubas, Bobadilla, Diego Gómez e Miguel Almirón; Enciso e Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro.
Odds para Turquia x Paraguai:
Resultado final
Betano: Turquia (2.02) – Empate (3.35) – Paraguai (3.85)
Bet365: Turquia (2.00) – Empate (3.40) – Paraguai (3.90)