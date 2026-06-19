Turquia x Paraguai na Copa: onde assistir, horário e escalações

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Turquia e Paraguai se enfrentam à meia-noite (horário de Brasília) pela 2ª rodada do Grupo D da Copa do Mundo. Ambas as seleções precisam da vitória após derrotas na estreia para manterem as chances de classificação. Acompanhe a transmissão e as prováveis escalações para o duelo decisivo.

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Turquia e Paraguai se enfrentam nesta madrugada, à meia-noite (horário de Brasília), pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo. A partida será disputada no estádio da Área da Baía de San Francisco, nos Estados Unidos.

As duas seleções perderam na primeira rodada do grupo e precisam da vitória para seguirem sonhando com a classificação.

A seleção turca era a favorita contra a Austrália, mas acabou perdendo por 2 a 0, em um jogo em que teve posse e volume, mas pouca precisão. A esperança turca está na capacidade criativa de Arda Güler e no comando técnico de Hakan Çalhanoğlu.

Do outro lado, o Paraguai estreou contra os donos da casa, os Estados Unidos, e sofreu uma dura derrota por 4 a 1. O gol paraguaio foi marcado por Maurício, jogador do Palmeiras. A seleção de Gustavo Alfaro voltou ao Mundial depois de 16 anos, mas apresentou muita desorganização defensiva e cartões em excesso (5). A missão agora é encontrar em Julio Enciso e Miguel Almirón uma saída para atacar os espaços deixados pelos turcos.

Como assistir ao jogo entre Turquia e Paraguai hoje?

Turquia e Paraguai vão se enfrentar nesta madrugada, à meia-noite (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo 2026, no estádio da Área da Baía de San Francisco, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Turquia: Çakir; Celik, Demiral, Bardakci e Kadioglu; Yüsek e Kökçü; Çalhanoglu, Yilmaz e Arda Güler; Aktürkoglu. Técnico: Vincenzo Montella.

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Paraguai: Orlando Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete e Júnior Alonso; Andrés Cubas, Bobadilla, Diego Gómez e Miguel Almirón; Enciso e Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro.

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Odds para Turquia x Paraguai:

Resultado final

Betano: Turquia (2.02) – Empate (3.35) – Paraguai (3.85)

Bet365: Turquia (2.00) – Empate (3.40) – Paraguai (3.90)

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Arbitragem:

Continua após a publicidade Árbitro: Ivan Barton (El Salvador);

Ivan Barton (El Salvador); Assistentes: David Moran (El Salvador) e Antonio Pupiro (Nicarágua);

David Moran (El Salvador) e Antonio Pupiro (Nicarágua); 4º Árbitro: Oshane Nation (Jamaica).