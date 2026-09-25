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Esporte

Turquia x França: onde assistir, horário e escalações

Partida desta sexta, 25, marca a estreia de Zidane no comando francês

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 10h30
KOCAELI, TURKIYE - SEPTEMBER 24: Head coach of the France national football team Zinedine Zidane holds a press conference ahead of their upcoming UEFA Nations League League A Group 1 match against Turkiye at Kocaeli Stadium in Izmit, Kocaeli, Turkiye, on September 24, 2026. (Photo by Ali Atmaca/Anadolu via Getty Images)
Zinedine Zidane, novo técnico da França (Ali Atmaca/Anadolu/Getty Images)
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Turquia x França: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Turquia e França se enfrentam nesta sexta-feira, 25, às 15h45 (de Brasília), no Kocaeli Stadyumu, em Izmit, pela primeira rodada do Grupo A1 da Liga A da Nations League 2026/27. As duas seleções dividem a chave com Itália e Bélgica.

O duelo coloca frente a frente seleções que tiveram campanhas bem diferentes na Copa do Mundo de 2026. A Turquia foi eliminada ainda na fase de grupos: perdeu para Austrália e Paraguai nas duas primeiras rodadas e, já sem chances de classificação, encerrou a participação com vitória por 3 a 2 sobre os Estados Unidos.

A França, por outro lado, chegou até a semifinal do Mundial. Depois de passar pelo Paraguai nas oitavas e vencer o Marrocos por 2 a 0 nas quartas, a equipe francesa acabou eliminada pela Espanha, por 2 a 0. Na disputa pelo terceiro lugar, perdeu para a Inglaterra por 6 a 4.

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A partida também marca a estreia de Zinedine Zidane no comando da seleção francesa. O ex-técnico do Real Madrid substituiu Didier Deschamps, que deixou o cargo depois de 14 anos à frente da equipe, e inicia agora um ciclo que terá Euro 2028 e Copa do Mundo de 2030 como principais referências.

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Zidane chega ao primeiro compromisso com algumas baixas importantes. William Saliba e Aurélien Tchouaméni ficaram fora da convocação por problemas físicos, enquanto Ibrahima Konaté foi cortado por uma lesão no joelho. Kylian Mbappé também perdeu um treinamento durante a preparação por sintomas gripais, mas segue como principal referência ofensiva da equipe.

A Turquia, por sua vez, segue comandada por Vincenzo Montella e tenta transformar a Nations League em ponto de partida para uma reação depois da eliminação precoce no Mundial. O treinador também tem desfalques relevantes para a estreia, especialmente Hakan Çalhanoglu e Kenan Yıldız.

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Onde assistir à partida entre Turquia e França hoje?

A partida entre Turquia e França nesta sexta-feira, 25, pela primeira rodada da Liga A da Nations League 2026/27, no Kocaeli Stadyumu, em Izmit, terá transmissão ao vivo do sportv, na TV fechada.

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Prováveis escalações:

Turquia: Çakir; Çelik, Demiral, Bardakci e Elmali; Özcan, Kökçü e Yüksek; Güler, Yilmaz e Aktürkoğlu. Técnico: Vincenzo Montella.

França: Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix e Truffert; Camavinga e Rabiot; Dembélé, Olise e Doué; Mbappé. Técnico: Zinedine Zidane.

Arbitragem

  • Árbitro: Felix Zwayer (Alemanha);
  • Assistentes: Robert Kempter e Nikolai Kimmeyer (ambos da Alemanha);
  • Quarto árbitro: Florian Badstübner (Alemanha);
  • VAR: Christian Dingert (Alemanha);
  • Assistente de VAR: Johann Pfeifer (Alemanha).
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Seleção de Futebol da França
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